iPhone X, 2018’in En Çok Satan Akıllı Telefonu Oldu!

Apple 2017 yılında iPhone X’i ilk kez tanıttığında, bu aynı zamanda iPhone serisinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca temel alacağı yeni tasarımın da başlangıcı oldu. Ayrıca iPhone X, standart iPhone modelinin 1.000 dolar (yaklaşık 5.950 TL) ve üzerinde bir fiyat etiketine sahip olmasını sağladı.

Bu fiyatı duyan müşterilerin birçoğunun bu telefonu almaktan vazgeçtiğini düşünüyor olabilirsiniz ancak görünüşe göre durum hiç de öyle olmamış.

Counterpoint Research isimli bir araştırma şirketinin paylaştığı son rakamlara göre, iPhone X’in 2018 yılında dünyada en çok satılan akıllı telefon olduğu ortaya çıktı. Aslında daha önce iPhone X’in 2018 yılının birinci çeyreğinde (Q1) en çok satılan akıllı telefon olduğu belirtilmişti. Ancak görünüşe göre iPhone X liderlik koltuğunu 2018 yılı boyunca korumayı başardı.

Dünya genelindeki pazar payına bakıldığında, iPhone X’in hemen ardından ikinci sırada iPhone 8’in, üçüncü sırada ise iPhone 8 Plus’ın yer aldığı görülüyor. Yani Apple’ın iPhone modellerinin listeye hükmekttiğini söyleyebiliriz. Listede Apple’ın dışında Samsung ve Xiaomi gibi markaların da yer aldığını görüyoruz ancak yine de listedeki telefonların çoğu Apple’a ait.

Burada asıl ilginç olan şey şu ki, Huawei’nin Apple’ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı ünvanına sahip olmasına rağmen, Huawei gibi bazı markaların akıllı telefonlarını bu listede göremiyoruz. Bununla birlikte Huawei, iPhone kadar çok satan tek bir modele sahip olmasa da belki toplamda Apple’dan fazla telefon satıyor olabilir, en azından bu listedeki rakamlar böyle olduğunu söylüyor.