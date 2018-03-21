iPhone X 2018 Modeli Daha Uygun Fiyatla Gelebilir

Apple’ın 2017 yılında piyasaya çıkardığı akıllı telefonu iPhone X, yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkmıştı ancak 1.000 doların üzerindeki yüksek fiyatı bir hayli tepki çekmişti. Telefonun fiyat etiketi o kadar yüksekti ki piyasada en yüksek fiyata sahip olan akıllı telefon iPhone X olmuştu. iPhone X’in yeterince ilgi görmemesinin ve hedeflenen satış rakamlarına ulaşamamasının en büyük nedenlerinden birinin yüksek fiyatı olduğu söyleniyordu.

Digitimes’ın bir haberine göre, iPhone X’in 2018 modeli, geçen yılki modelinden daha uygun bir fiyatla piyasaya çıkabilir. Yeni modelin fiyat etiketinin 1.000 doların altında olacağı söyleniyor. Ancak tüm bu söylentilerin yalnızca 5,8 inç’lik model için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca Apple’ın bu yıl içerisinde üç yeni iPhone modelini piyasaya süreceği söylentileri de yapılıyor.

Haberde ayrıca, iPhone X’in üretim maliyetlerinin geçen yıla oranla %10 oranında düşürüldüğü belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki eğer Apple aç gözlülük yapmaz ve kar marjını artırma çabasına girmez ise gelecek olan yeni iPhone X modeli geçen yıla oranla daha düşük bir satış fiyatına sahip olacak. Apple’ın hali hazırda büyük bir müşteri kitlesi var ancak fiyat düşürme politikası sayesinde müşteri kitlesini daha da genişletmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Aslında Digitimes’ın bu tarz haberler konusunda sicili pek de temiz sayılmaz. Bu nedenle Digitimes’ın bu haberine tamamen güvenmemek gerekir çünkü haberin ne derece doğruluk payı olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak yine de Apple ve iPhone X hakkındaki bu ve benzeri söylentileri başka kaynaklardan da duyduğumuz için bu söylentilerin gerçekleşmesini umuyoruz.