iPhone X Alabilmek İçin Çok Erken Uyanın!

3 Kasım'da ABD'de raflara yerleşecek olan iPhone X telefonlara sahip olmak için tüketicilerin mağaza önlerine oldukça erken gelmeleri ve kuyruğa girmeleri gerektiği belirtildi.

Bu uyarının sebebi olarak, iPhone X serisi stoklarının kısıtlı olması gösterildi. Apple’a göre, iPhone X sahibi olmak isteyen tüketiciler satış noktalarına oldukça erken saatlerde ulaşmak durumundalar. Apple’ın böyle bir uyarı yapmasının sebebi, cihazların ilk etapta oldukça sınırlı sayıda satışa sunulacak olması.

Ülkemizde 6099 TL fiyat etiketiyle satılacak olan yeni iPhone X'lerin raflarda bir gün bile kalmasının, özellikle ABD'de son derece düşük bir ihtimal olduğu düşünülüyor.. Türkiye için tedarikçiler tarafından henüz böyle bir uyarı yapılmadı.

Apple, iPhone X telefonların üretiminde çeşitli sıkıntılarla karşılaşmıştı, Face ID desteği sorun çıkarmış ve OLED ekranların üretiminde çeşitli aksilikler yaşanmıştı. Üretim aşamasında meydana gelen bu sıkıntılar her ne kadar Apple tarafından çok gündeme getirilmemiş olsalar da iPhone X serisin üretiminde sorunlar yaşadığı, bu yapılan "erken gelin" açıklamasıyla da kanıtlanmış oldu.

Çünkü 3 Kasım tarihinde resmi olarak satışına başlanacak olan cihazı almak isteyenlerin ısrarla ellerini çabuk tutarak, sınırlı sayıda raflara yerleşecek olan ürünleri satın almaları tavsiye ediliyor.