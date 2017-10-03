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iPhone X, Android’deki Rakiplerinden Önde Mi?

iPhone X, Android’deki Rakiplerinden Önde Mi
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Apple, yeni amiral gemisi iPhone X ile daha önce hayatımızda olan teknolojileri öyle bir gösterdi ki, "vay canına!" dedik. Anlaşılan etkilenen yalnızca bizler değiliz. KGI Securities'in ünlü analisti Ming-Chi Kuo, “iPhone X’in sahip olduğu TrueDepth kamera sistemi Apple’ın, rakiplerinden en az iki yıl önde olmasını sağlıyor” dedi.

iPhone X’i ön plana çıkaran iki özellik; OLED ekran panelleri ve TrueDepth kamera sistemi, 10’uncu yıl modelinin tedarik sorunları yaşamasına neden oluyor. Buna rağmen genel kanı, özellikle yeni kamera sisteminin Apple’a büyük bir avantaj sağlayacağı yönünde.

iPhone X, Android’deki Rakiplerinden Önde Mi?

KGI Securities'in analisti Ming-Chi Kuo, rakiplerin iPhone X’deki kamera performansını ve kullanıcı deneyimini yakalayabilmesi için en az iki yıl çalışmaları gerektiğini söylüyor. Kuo, yeni kamera sisteminin Face ID ve Animoji’de kullanılan teknolojinin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Kuo, iPhone X’in 2017 yılı için tahmin edilen tedarik sayısını da revize etti. KGI, daha önceki raporlarda 40 milyon civarında iPhone X’in üretileceğini söylemişti. Kuo, bu sayıyı 30 ila 35 milyon bandına çekti. Sayının düşme sebebinin, müşterilerin talebinden ziyade üretimde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığını ifade eden Kuo, buna rağmen Apple’ın tam güvene sahip olduğunu söyledi.

Kuo’nun tahminleri oldukça cesur, ancak iPhone X'in yüksek fiyatı kullanıcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Apple CEO’su Tim Cook, her ne kadar bu fiyatın iPhone X’teki teknolojiye kıyasla makul olduğunu söylese de, fiyat performansı konusundaki tartışmaları bitiremedi.

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ETİKETLER: iPhone Apple iphone x Face ID

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