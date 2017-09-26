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iPhone X Batarya Kapasitesi Belli Oldu

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Erkan Calp
Erkan Calp Mobil

iPhone X’un merakla beklenen batarya kapasitesi belli oldu. Kullanıcıları iPhone 8 ve 8 Plus modellerinden daha fazla heyecanlandıran 10. yıl özel iPhone’un bataryası ile birlikte bellek miktarını da yeni sızıntı sayesinde öğrenmiş olduk.

Apple, her sene yaptığı gibi Eylül ayında tanıttığı yeni telefonları iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus’ın batarya kapasitesi ve bellek miktarı bilgilerini bizlerle paylaşmadı. Yine bir klasik olarak lansmandan birkaç hafta sonrasında cihazların merak ettiğimiz donanımlarına ilişkin bilgileri edindik. Yeni iPhone’lar arasında en çok konuşulan model olan iPhone X’un özellikle pil kapasitesi merak ediliyordu. Çünkü Apple, iPhone X’un iPhone 7’den 2 saat daha fazla kullanım süresi vereceğini paylaşmıştı. Cihazın resmi olarak çıkış yapmasına iki ay kala batarya kapasitesi belli oldu.

Çin’in resmi iletişim sertifikasyon kurulu TENAA’de Apple iPhone X’un teknik özelliklerini açıkça görebiliyoruz. Telefonun 3GB RAM’e, 2716 mAh bataryaya sahip olduğu ve A11 Bionic işlemcinin 2.4Ghz hızda çalıştığını görüyoruz. Bu noktada iPhone 8 Plus’ın 2675 mAh, iPhone 8’in de 1821 mAh kapasite bataryaya sahip olduğunu hatırlatalım.

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ETİKETLER: iPhone iphone x

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