iPhone X'da Hayal Kırıklığı Yaşayan Apple, Üç Yeni Model Üzerinde Çalışıyor

2018'e damga vuracağı söylenen ve bu yılın trendi olacağı düşünülen iPhone X, maalesef sınıfta kaldı. KGI Securities analisti Ming Chi Kuo tarafından yayınlanan bir raporda, iPhone X'un kullanıcılar tarafından beğenilmediği ve bu yılın ilk döneminde sadece 18 milyon adet satacağı ifade ediliyor.

Diğer analistlere göre çok daha farklı ve olumsuz düşünen KGI analisti Kuo, iPhone X üretiminin yakın zamanda durdurulacağını belirtiyor. iPhone X'in Çin pazarında başarılı olamadığı için istediği satış rakamına ulaşmadığını belirten Kuo, telefonun yüksek fiyatınını da bu anlamda önemli bir sebep olarak görüyor. Kuo, Çinli kullanıcıların genellikle büyük ekranlı telefonları tercih ettiklerini ancak iPhone X'daki çentik tasarımını beğenmediklerini söylüyor.

Raporda iPhone X'un 2018 yılında ortalama 30 milyon adet satacağını öngören Kuo, Apple'ın bu yıl üç farklı telefon üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Ayrıca eğer iPhone X bu yıl 30 milyon satarsa toplamda 62 milyon satış rakamına ulaşmış olacak. Böylelikle önceki iPhone modellerinin bir hayli aşağısında kalacak.

Apple'dan Üç Bomba iPhone Geliyor

2018 yılında tasarım olarak aynı ancak ekran boyutu olarak farklı olacak üç cihaz üzerinde çalışacağı söylenen Apple, bu cihazların fiyatını da yeniden revize edecek. 5.8, 6.1 ve 6.5 inçlik ekranlarla gelecek olan bu üç modelin ikisi OLED ekranlı, bir tanesi de LCD ekrana sahip olacak. 6.1 inçlik LCD ekranlı modelin 650 ila 750 dolar arasında olmasını bekleyen Kuo, bu modeli 'iPhone X'un aynısı ancak daha ucuz modeli' olarak tanımlıyor.

Peki ya sizce Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli çıkarıp kullanıcıları şaşırtır mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.