iPhone X'e Dev İndirim! İlk Defa Bu Kadar Ucuzladı

Apple'ın 10. yıla özel tanıttığı ve özellikle fiyatıyla dikkat çeken iPhone X ilk defa bu kadar ucuzladı. Refurbish (yenilenmiş) iPhone X'i tekrardan pazara süren Apple, OLED ve çift kameralı iPhone almanın en ekonomik yolunu sunuyor.

Cupertino merkezli teknoloji üreticisi Apple, bugün itibarıyla ilk defa yenilenen iPhone X ünitelerini satmaya başladı. 64 GB depolama alanına sahip iPhone X için 769 dolar gibi fiyat etiketi sunan şirket, 256 GB dahili depolama alanına sahip iPhone X'in fiyatını da 899 dolar olarak belirlemiş. Yenilenmiş iPhone X, iPhone Xs'e büyük paralar ödemek istemeyen kullanıcılar için iyi bir tercih olabilir.

Çift arka kamerası ve OLED ekranıyla iPhone tarihinde bir ilki gerçekleştiren bu model, maalesef istenen satış rakamlarına ulaşamamıştı. Aynı zamanda dünyada ilk defa çentik tasarımını kullanan Apple, fiyat konusunda aşırıya kaçarak birçok kullanıcısından kopmak zorunda kalmıştı.

Yenilenmiş iPhone X Türkiye'de Satılacak mı?

Bugün itibarıyla yalnızca ABD'li kullanıcılara sunulan yenlenmiş iPhone X fırsatının nasıl değerlendirileceğini hep birlikte göreceğiz. İlk fiyatına oranla 200 dolar indirim yapan Apple'ın 2019 model iPhone'larda büyük yenilikler yapması ve fiyatlarda da indirime gitmesi bekleniyor. Peki ya sizce bu fiyattan iPhone X almak mantıklı olur mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!