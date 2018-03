iPhone X ile Yapılan 3D İllüzyon Denemeleri Şaşırttı

Yüz tanıma ve tarama teknolojileriyle ön plana çıkan iPhone X için geliştirilmeye devam edilen yeni bir 3D yanılsama teknolojisi, izlerken kendimizden geçmemize sebep oldu.

Daha önce iPhone X kamerasıyla yapılan ve aynalar yoluyla ilginç yanılsamaların oluşmasına sebep olan durumlar ortaya çıkmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bugün itibarıyla yayınlanan ve yine çok izlenen yeni videodaysa bilinçli şekilde yapılan yanılsama, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Daha önce de teknolojiye dair yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettiren İsveçli sanatçı Peder Norrby, bu sefer iPhone X ve 3D çizimleri bir araya getirdi. Apple’ın yeni telefonunda bulunan yüz tarama teknolojisiyle birlikte ilginç bir deneme yapan sanatçı, telefon ekranında görünen görüntünün göz hareketlerine göre şekil değiştirmesini sağlayarak, son zamanlarda gördüğünüz en ilginç görüntülerden bir tanesi ortaya çıkardı.

Apple tarafından geliştiricilere sunulan ARKit sayesinde yüz tarama sensörüne direkt olarak erişen Norrby, kafa ve göz hareketlerini algılayıp, görüntüleri hareketlere göre ayarlayan bir yazılım geliştirdi. Sonrasında yine kendi yaptığı 3D görüntüleri yazılımla birleştiren Norrby, hemen aşağıda izleyebileceğiniz ilginç görüntülerin ortaya çıkmasını sağlamış oldu:

portable hole!? 🙀

.

.

no post effects, all in-camera. full write-up with source code coming soon pic.twitter.com/At0fzTQ8s9