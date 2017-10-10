iPhone X’in Dikkat Çeken Özelliği Face ID, iPad Pro’ya Mı Geliyor?

12 Eylül’de tanıtılan iPhone X, Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle büyük bir ilgi görmüştü. Apple’ın yeni teknolojisi, şu an için kullanıcıların güvenlik ve gizlilik endişelerine neden olsa da Face ID’deki hata payının milyonda bir olduğunu söylemekte fayda var. Bu oran Touch ID’de binde birdi. Apple, bu sistemi yaygınlaştırmaya kararlı gözüküyor. Analistlere göre, yüz tanıma sistemi Apple’ın başka cihazlarına da gelebilir. Hatta ilk aday belli olmuş bile.

iPhone X ile birlikte Touch ID’nin yerini Face ID teknolojisi aldı. Home butonunun kalktığı yeni iPhone, kullanıcısının parmak izi yerine, yüzünü algılayarak açılıyor. Birçok kullanıcının şüpheyle yaklaştığı bu teknoloji, aslında oldukça güvenli. 3D yüz algılama sensörler, kızılötesi kamera ve nokta projektör olası hata payını milyonda bir seviyesine indiriyor.

Apple, yeni teknolojisini başka cihazlarına da entegre etmeye hazırlanıyor. KGI Analisti Ming Chi Kuo, iPad Pro’nun Face ID ile gelebileceğini ifade ediyor. Kuo, böyle bir durumun yaşanması halinde iPad’lerde bulunan Home butonunun ve Touch ID’nin akıbetinin ne olacağını da merak ediyor.

Apple’ın önünde iki yol var. Birincisi, iPad’in varolan tasarım çizgileri korunarak Face ID teknolojisi eklenecek; ikincisi de iPad tasarımı baştan aşağı değişecek ve iPhone X’teki gibi uçtan uca sonsuz bir ekrana sahip olacak.

Apple, bu konuda kararını kesinleştirmek için iPhone X’in kullanıcılar tarafından deneyim edilmesini bekleyecek. Face ID teknolojisi konusunda her şey yolunda giderse, iPad’in de evrim geçirecek olması oldukça muhtemel gözüküyor.

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X, 3 Kasım'da piyasaya çıkacak.