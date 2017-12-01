iPhone X'inden Kıl Çıkan Kullanıcı, Parasını Geri İstedi

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X, 24 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulmuştu. En donanımlı versiyonun 7 bin TL'yi bulduğu iPhone X, bu sefer oldukça ilginç bir olay ile gündemde. Cihazdan kıl çıktığı gerekçesiyle parasını geri isteyen 'gkn s' rumuzlu Ekşi Sözlük kullanıcısı, yazdıklarıyla bir anda gündeme oturdu.

Satın aldığımızda cihazda teknik anlamda bir sorun varsa düşünmeden geri göndeririz ya da cihazdan memnun kalmadıysak, koşulsuz iade seçeneğini kullanarak satın aldığımız yere iade ederiz. Peki, telefonun arka bölümündeki jelatinin arkasında bir kıl olduğunu görseniz yine iade eder misiniz?

iPhone X'in ülkemizde satışa çıkmasının ardından koşa koşa cihazı alan bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, yaşadığı hayal kırıklığını herkesle paylaştı. Yeni aldığı telefonunun kutusunu açarken video çeken 'gkn s' rumuzlu Ekşi Sözlük kullanıcısı, telefonun arka bölümündeki jelatinin arkasında bir kıl olduğunu farketti.

Durumdan rahatsız olan kullanıcı, hemen telefona sarılarak Apple müşteri hizmetlerini aramış ve telefonu satın aldığı teknoloji mağazasına yönlendirilmiş. Firmanın para iadesi yapmayı kabul ettiğini açıklayan Ekşi Sözlük yazarı, bu gerekçesiyle adını tarihe yazdırmış olsa gerek. Zira böyle bir iade gerekçesine daha önce denk gelmemiştik.

Bununla birlikte iPhone X'in el değmeden üretildiğini de belirtelim. Dolayısıyla jelatinin arkasındaki kılın nasıl oraya geldiği de büyük bir merak konusu. Diğer Ekşi Sözlük yazarları da bu duruma atıfta bulunarak, cihazın ‘14 gün içerisinde koşulsuz iade’ seçeneği kullanılarak iade edilebildiğini söylüyorlar.

Aynı durumda siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.