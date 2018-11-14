iPhone X, iOS 12.1 Güncellemesinin Ardından Bomba Gibi Patladı!

Apple, iOS 12.1 güncellemesinin ardından patlayan bir iPhone X ile ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.

ABD’de yaşayan Rahel Mohamad isimli bir kişinin iPhone X cihazı, iOS 12.1'e güncellendikten sonra adeta bomba gibi patladı.

Telefonu 10 ay önce aldığını ifade eden Mohamad, iPhone X’in güncelleme sırasında duman çıkarttığını ve en sonunda patladığını dile getirdi. Telefonun iOS 12.1'e başarıyla güncellendikten sonra açıldığını, ancak kısa bir süre sonra bomba gibi patladığını söyleyen talihsiz adam, telefonu Apple’ın orijinal şarj adaptörü ve kablosu ile şarj ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili Twitter’dan bir açıklama yapan Apple Destek ekibi, benzer bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını belirterek, Mohamad’in kendileriyle iletişime geçmesi halinde konuyu araştıracaklarını söyledi.

Şarj sırasında veya durduk yere patlayan iPhone’ları daha önce de birçok kez görmüştük. Ekim 2016’da ABD'de yaşayan Cahty ve Ian Finley çifti şarjdaki iPhone 6'nın patlamasının ardından çıkan yangında çiftliklerini kaybetmişlerdi. Amerikalı çift, olayın ardından Apple'dan 600 bin dolar tazminat istemişti.

Her ne olursa olsun, riskleri minimum düzeye indirmek için Apple onaylı şarj kablolarını tercih etmeye özen gösterin. Buna ek olarak, kablo ister Apple onaylı olsun ister sahte olsun, zarar gördüyse ve özellikle telleri dışarı çıkmış bir durumdaysa kablonuzu değiştirmenizde fayda var.