iPhone X Plus İlk Kez Göründü! İşte O Sızıntı Görseller

Dünyanın en büyük teknoloji devi Apple’ın yakın zaman sonra üç farklı iPhone modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacağı iddiaları bir süredir dillendiriliyordu. Bugün üç model arasında yer alacağı söylenen iPhone X Plus için birkaç görsel sızdırıldı.

Teknoloji dünyasına dair yaptıkları sızıntı haberlerle adlarından söz ettiren MySmartPrice ve OnLeaks isimli iki Twitter kullanıcısı, iPhone X Plus modeline dair çeşitli görseller paylaştılar. Apple’ın düzenleyeceği etkinlik sırasında iPhone X Plus’ı duyurmasına kesin gözüyle bakan MySmartPrice ve OnLeaks, yeni telefonun 6.5-inch büyüklüğünde ekrana sahip olacağını söylediler.

Bir başka deyişle iPhone X’in daha büyük ekranlı modeli olarak piyasaya sürülmeye hazırlanan iPhone X Plus’ın bir önceki modelle neredeyse aynı özelliklere sahip olacağı, ekranla birlikte daha büyük bir batarya ve daha gelişkin bir işlemci kullanabileceği söylendi.

157.5 x 77.4 x 7.7 mm boyutlarında olması beklenen yeni Apple modelinin, 158.4 x 78.1 x 7.5 mm boyutlarına sahip olan iPhone 8 Plus modeliyle boyut olarak benzerlik taşıyacağının altı çizildi. OLED ekran kullanmasına kesin gözüyle bakılan iPhone X Plus’ın 1242 x 2688 çözünürlüğe sahip olmasının yanı sıra iPhone X ile hayatımıza giren True Tone tercih edeceği belirtildi.

iPHone X’un 2,716 mAh batarya kullandığı hatırlatan Twitter kullanıcıları, Apple’ın yeni modelinde bataryayı geliştirerek, 3,000 mAh seviyesine çıkaracaklarını söylediler. Telefona dair resmi bilgilerin eylül ayında yapılacak resmi tanıtım etkinliğinde gösterilmesi beklenirken, telefon için yayınlanan sızıntı görseller ise şöyle oldu: