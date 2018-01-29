iPhone X Plus Özellikleri Ortaya Çıktı

KGI Research firmasının analisti Ming-chi Kuo, Apple konusundaki başarılı tahminleri ve analizleri ile bildiğimiz bir isim. Kendisi bu sefer de Apple’ın en yeni akıllı telefonu olan iPhone X’in yakında geleceği bilinen Plus versiyonu ile ilgili bazı tahminlerde bulundu.

Yeni iPhone’ların tanıtımına 6 aydan fazla bir süre daha olsa da Kuo’nun tahminlerine bakarsak aşağıdaki görselden de görülen 6.1 inç ekranlı bir iPhone zaten bekleniyordu. Fakat Ming-chi Kuo, 6.5 inç’lik daha da büyük ekranlı bir modelin de geleceğini ve bunun iPhone X Plus olacağını iddia ediyor.

2018’de tanıtılacak olan iPhone’lar eğer yukarıdaki görselde iddia edildiği gibi olursa modeller iyice kafa karıştıracak gibi görünüyor. Çünkü 5.8 inç’lik standart iPhone X ile 6.5 inç’lik iPhone X Plus arasında bir model daha görüyoruz. 6.1 inç’lik ekrana sahip olacağı söylenen bu modelin çift kamera yerine tek kameraya, OLED ekran yerine de LCD bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra 6.1 inç’lik yeni iPhone’un geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X’e göre daha fazla batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Kuo ayrıca bu iPhone modelinin JDI’ın 6 inç’lik “Full Active LCD” olarak adlandırılan ekranlarını kullanarak her bir tarafta 0.5 mm incelikte çerçeveye sahip olacağını söylüyor.

6.5 inç’lik iPhone X Plus’a bakarsak, Kuo Apple’ın bu akıllı telefonda iki hücreli ve yine normal iPhone X’te olduğu gibi L şeklinde bir batarya kullanacağını fakat bu sefer bataryanın kapasitesinin %35 civarında daha fazla olacağını belirtiyor. Büyük boyutları ve daha kapasiteli bataryası dışında iPhone X Plus’un 2018’in iPhone X’i ile arasında pek fazla fark olmayacağı da düşünülüyor.

2018 iPhone X’lerin ise geçtiğimiz yılın iPhone X’lerinden ufak bazı değişiklikler ile ayrılacağı belirtiliyor. Benzer bir güncelleme durumunu Samsung’un Galaxy S9 akıllı telefonunda da görmüştük.