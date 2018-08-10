iPhone X, Samsung Note 9'dan Daha Güçlü

Geçtiğimiz gün itibarıyla Samsung'un en güçlü cihazı Note 9 tanıtıldı ve pek çok kişinin beğendiği bir telefon oldu. Ancak yapılan benchmark testlerine göre geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X, Galaxy Note 9'un puanlarını geçmeyi başarıyor.

Tom’s Guide tarafından yapılan test sonuçları, Samsung hayranlarını üzecek gibi gözüküyor. Snapdragon 845 ve 6GB RAM'li Note 9 üzerinden yapılan testlerde iPhone X'un daha başarılı olduğu ortaya çıktı. En popüler benchmark araçlarından Geekbench 4 testinde iPhone X zirveye oturmuş durumda.

Geekbench 4'te Note 9'un puanı 8,876 seviyesindeyken iPhone X ise 10,357 almayı başarmıştı. Hatta Geekbench 4 üzerinde OnePlus 6 bile 9,088 puana sahipti. Yani Koreli üreticinin en güçlü modeli maalesef performans konusunda üçüncü sırada yer edinebilmiş.

GPU tarafından yapılan 3DMark testinde ise zirvedeki isim OnePlus 6 oldu. 5,124 puana sahip olan OnePlus 6'nın hemen arkasında 4,994 puan ile iPhone X bulunuyor. Galaxy Note 9 ise GPU testinde de 4,639 puanla üçüncü sırada boy gösterdi. Ayrıca Galaxy S9+ ise bu testten 4,634 puan almıştı. Yani Note 9 ile S9+ arasında pek fark olmadığını söyleyebiliriz.

Ekran konusunda zirveye oturmayı başaran Note 9'da 6.4 inçlik AMOLED paneli sRGB renk gamı konusunda yüzde 224 almış durumda. İkinci sırada yer alan iPhone X ise yüzde 128,6 renk gamını barındırıyordu. Performans olarak geri planda kalan Note 9'un en büyük eksisi belki de Android işletim sistemine sahip olması. Çünkü bu sonuçlar iPhone'daki donanım ve yazılım arasındaki entegrasyonun rakipsiz olduğunu kanıtlar nitelikte.