iPhone X Tasarımlı Android Telefon S9 Tanıtıldı

iPhone X tasarımını kopyaladığı yetmemiş gibi model olarak da S9 ismini seçen Çinli telefon üreticisi Leagoo, Mobile World Congress’in en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olmayı başardı.

Çinli telefon üreticisi Leagoo, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne katılan isimlerden bir tanesiydi. Kongre kapsamında yeni telefonunu tanıtan şirket, tasarım ve isim tercihiyle gündemin ilk sıralarında kendine yer buldu.

Yeni telefonunda tasarım olarak iPhone X’i birebir kopyalayan Leagoo, isim olarak ise Samsung Galaxy S9’u direkt olarak andıracak şekilde S9 ismini seçti. Buna rağmen Leagoo S9, ne iPhone X’i ne de Samsung Galaxy S9’u donanımsal olarak yakalayabildi.

Yine de 5.85-inch IPS ekran kullanılan akıllı telefonda, Face Access ismi verilen yüz tanıma sisteminin yanı sıra parmak izi okuyucuyu gibi lüks sayılabilecek özelliklere yer verildi. Yüz tanıma sisteminin 0.1 saniye gibi kısa bir sürede çalıştığını iddia eden şirket, 149.99 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacağını ve yakın zaman sonra telefonunu mağazalara göndermeye başlayacağını duyurdu. Telefonun diğer özellikleriyse şöyle sıralandı:

Leagoo S9 Özellikleri