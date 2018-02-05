iPhone X'teki Hata, Kullanıcıların Çağrı Cevaplamalarını Engelliyor

"Son 10 yılın en iyi iPhone"u, Apple'ın başını ağrıtmaya devam ediyor. iPhone X kullanıcıları, 1000 dolarlık cihazlarında başka bir hata daha keşfetti.

Cupertino merkezli teknoloji devi, yeni mabedi Apple Campus'teki ilk lansmanında, 10'uncu yıl özel iPhone'unu büyük umutlarla tanıtmıştı. Uçtan uca OLED ekranı, Face ID teknolojisi ve gelişmiş kamera sistemi gibi oldukça fütürist özelliklere ev sahipliği yapan iPhone X, bugün gelinen noktada kocaman bir hayal kırıklığı olarak gösteriliyor.

Son zamanlarda cihazla ilgili ortaya çıkan sorunlara bir yenisi daha ekledi. Bazı iPhone X kullanıcıları, telefon çaldığında ekranın hemen açılmadığını ve arayan kişiyi 10 saniye kadar sonra gördüklerini bildiriyor. iPhone X'te yaşanan çağrı sorunu, kullanıcıların gelen aramayı hızlı bir şekilde cevaplamasını da engelliyor. Üstelik söz konusu problemden muzdarip olanların sayısı da her geçen gün artıyor.

Apple destek forumlarını şu sıralar sıkça meşgul eden bu problem, birçok kullanıcının sinirlerini altüst etmiş durumda. Bir iPhone X kullanıcısı, "Arama geldiğinde zil sesi çalıyor fakat ekran 6-8 saniye sonra geliyor" ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı ise, "Telefona çağrı geldiğinde yalnızca zil sesi ve titreşim oluyor. Ekran hiçbir şekilde aktif olmuyor ve bu yüzden aramayı cevaplayamıyorum" sözleriyle yaşadığı sorunu anlattı.

Kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan Apple, en kısa zamanda bir güncelleme yayınlayarak sorunu çözeceğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde KGI Securities teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın, 2018 yılının ilk çeyreğinde yalnızca 20 milyon adet iPhone X üreteceğini ve cihazın üretimi kademeli olarak durduracağını iddia etmişti.

iPhone X'in durdurulacağı yönündeki iddiaları mercek altına aldığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: