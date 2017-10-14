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  4. iPhone X Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

iPhone X Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

iPhone X
Yağız Sarman
Yağız Sarman Mobil
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Apple’ın onuncu yılına özel üretilen ve tasarımıyla alışılmışın dışına çıkan iPhone X’in Türkiye’deki satış fiyatı Apple’ın resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. 64 GB iPhone X’in fiyatı 6099 TL olurken, 256 GB iPhone X’in fiyatı 6899 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlarla iPhone X seri üretimi yapılan en pahalı akıllı telefon oldu.

Teknoloji gündemini bir senedir meşgul eden, tasarımı hakkında birçok iddia yazılıp çizilen iPhone X, Eylül ayında nihayet tanıtılmış ve spekülasyonlara son nokta konulmuştu. Çerçevesiz tasarımıyla iPhone serisinde ezber bozan iPhone X’in sahibi olmak için ödenmesi gereken bedel de oldukça ağır oldu. Tahmin edildiği gibi akıllı telefon pazarının en pahalısı olan iPhone X’in netleşmeyen tek detayı kaldı o da çıkış tarihi. ABD’de 3 Kasım tarihinde satışa çıkması kesinleşen telefonun Türkiye’de de Kasım ayının sonlarında raflarda olması bekleniyor.

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iPhone X ile beraber tanıtılan diğer yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın fiyatları da sırasıyla 4199 TL ve 4799 TL olarak açıklanmıştı. Oldukça cep yakan bu fiyatların arkasında ise vergi bedelleri yatıyor. Yüzde 10 TRT bandrolü, yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 KDV oranlarıyla tüketicilerin karşısına bu bilanço çıkarken, yeni iPhone’ların sahibi olmak için epey bir bedel ödenmesi gerekecek. iPhone X gerçekten heyecan yaratan cinsten ancak bu rakamlar buna değer mi, yorum sizin.

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