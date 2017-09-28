iPhone X'un Face ID Özelliği Şeytani İkizlere Karşı da Etkili

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X ile birlikte duyurduğu Face ID özelliği, güvenlik endişesi taşıyanlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Henüz satışa çıkmayan cihazın bu özelliği hakkında internet ortamında birçok tartışma dönüyor. Konuyla ilgili endişeleri gidermek isteyen Apple, yeni yüz tanıma özelliği hakkında bir rehber yayınladı. Görünen o ki, Face ID özelliği ikizlere karşı da oldukça etkili.

Her şeyden önce, rastgele bir kişinin Face ID kullanarak iPhone X cihazını açmasının mümkün olmayacağını söyleyelim. Bunun gerçekleşme ihtimali Touch ID varken 50 binde 1'di. Şimdi ise milyonda bir olasılık olduğunu Apple güvenlik rehberinde açıkça belirtiyor. Diğer yandan şirket, birbirine aşırı benzeyen ikizlerin de Face ID kullanmasında bir sakınca olmadığını söylüyor.

"Bu konuda endişeleniyorsanız, kimlik doğrulaması için bir şifre kullanmanızı öneririz" diyen Apple, ek güvenlik önlemleri almanın mantıklı olacağını belirtti. Nitekim Face ID özelliği beş kez yüzünüzü tanıyamazsa, kilidi açmak için bir şifre girmeniz gerekecek.

Apple'ın 10. yılına özel çıkardığı iPhone X, 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle 27 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak. Telefonun piyasaya sürülme tarihi ise 3 Kasım olarak belirlendi. Eğer 64 GB modelini almak isterseniz 999 dolar, 256 GB modelini almak isterseniz de 1.149 dolar ödemek durumundasınız.