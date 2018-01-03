iPhone X'un OLED Panelinin Ne Kadar Sürede Yandığı Belli Oldu

Apple'ın geçtiğimiz sonbahar aylarında tanıttığı iPhone X geniş, çerçevesiz OLED ekranıyla gözlerimizi kamaştırıyor.

Şu ana kadar piyasaya sürülmüş iPhone modelleri arasında en yüksek ekran - gövde oranına sahip olan iPhone X, OLED paneli ile renk derinliği açısından da fark yaratmakta. Bilindiği üzere OLED ekranlarda siyah ve diğer renkler arasındaki karşıtlık daha yüksek, bu sayede karanlık görüntüler daha siyah, açık renkler içeren görüntüler daha açık ve aydınlık görünebiliyor.

iPhone telefonlarda OLED teknolojisine geçiş beraberinde ekran yanığı denen problemi de getirmekte. Klasik iPhone modellerinin LCD ekranlarında yaşanmayan bu problem daha çok plazma televizyonlar çağında gündeme gelmişti. Hatırlanacağı üzere plazma televizyonlarda ekranda uzun süre sabit kalan logolar ve diğer öğeler ekranda belli bir süre sonra izler oluşmasına neden oluyordu. Bu sebepten ötürü televizyon kanalları sabit logolarını animasyonlu, hareket eden logolara bile dönüştürmüşlerdi. Ekran yanığı oluşan bir televizyonda görüntü değişse bile uzun süre sabit kalan logonun izi ekranda kalıyor, tek renkli arka planda rahatsız edici bir şekilde belli oluyordu. OLED panellerde de bu sorun görülebiliyordu; fakat etkileri plazma ekranlardaki kadar uzun sürmüyor, daha kısa sürede geçebiliyordu.

Peki iPhone X'un OLED panelinde ekran yanığı oluşması için ne kadar süre geçmesi gerekmekte? İşte bu sorunun cevabını araştıran Kore merkezli Cetizen adlı internet sitesi özel bir dayanıklılık testi gerçekleştirmiş.

Yapılan testte sabit bir görüntü iPhone X'un ekranına yerleştirilmiş ve iPhone X sürekli ekranı açık olacak şekilde çalıştırılmış. Karşılaştırma amacıyla aynı test Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S7 Edge gibi telefonlar üzerinde de yapılmış. Test başladıktan 510 saat sonra iPhone X'un ekranında ilk yanık izleri görülmeye başlanmış. Fakat Galaxy Note 8 ve S7 Edge üzerindeki yanıklar daha belirgin ve rahatsız edici düzeyde:

Test sonrasında ortaya çıkan sonucun sizin telefonunuzda da gerçekleşmesi için sürekli sabit bir görüntüyü ekranınızda kullanmanız gerekiyor. Normal kullanımda sayfa ve uygulama değiştireceğiniz, telefon ekranınızı sık sık kapatacağınız için 510 saat yerine çok daha uzun bir süre telefonunuzda ekran yanıkları oluşmayacaktır. Ayrıca 510 saatlik sürenin hiç de kötü olmadığı belirtiliyor.

Yapılan bu bağımsız testlerin ne derece güvenilir olduğunu tabi ki bilemeyiz, ama belirttiğimiz gibi, telefonunuzun ekranı sürekli açık kalmıyor ve sabit görüntüler ekranda devamlı olarak yer almıyorsa çok da tedirgin olmanıza gerek yok.