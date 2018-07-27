iPhone X'un Satış Başarısı Şaşırtıyor

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında duyurulan ve o dönemden bu yana raflardan bir türlü düşmeyen iPhone X, özellikle Çin pazarında büyük ilgi görüyor. Yapılan yeni araştırmalara göre iPhone X, Çin'de satışa çıktığından beri her ay en çok satan telefon oldu.

Birkaç ay sonra yepyeni iPhone modellerini duyuracak olan Apple'ın iPhone X konusundaki satış başarısı tekrardan gündeme geldi. Normalde diğer iPhone modellerine oranla daha az satan cihazın Apple'a kazancı daha yüksek oldu. Bunun temel sebebi de iPhone X'un başlangıç fiyatının 1000 dolar olması şeklinde yorumlandı.

Bildiğiniz üzere son zamanların en çok parlayan şirketleri hep Çin'de çıkıyor. Hatta pazarın en çok satış yapan firmalarından ilk 7'sinin 5 tanesi Çin merkezli. Tabii ki bu durumda dışarıdan gelip Çin içerisinde ürün satmak kolay olmuyor ancak Apple bu konuda istisna gibi duruyor. iPhone X yaklaşık 8-9 aydır Çin pazarda en çok satan akıllı telefon modeli olmayı başardı.

Her ne kadar iPhone X liste başında yer alsa da Apple için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çin pazarının en çok telefon satan beşinci markası olan ABD'li devin yine de büyük kitlelere hitap ettiğini belirtmek gerekiyor. iPhone X ile her türlü eleştiriye maruz kalan Apple'ı yeni cihazlarında neler bekliyor göreceğiz.