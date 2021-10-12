iPhone X'e USB-C Portu Entegre Edildi

Apple kullanıcıları uzun bir süredir yeni iPhone modellerinde USB-C portunun yer almasını istiyor ancak şirket, iPhone 5 modelinden bu yana kullandığı Lightning portunun değiştirilmesi konusunda pek de hevesli değil gibi gözüküyor. Nitekim bu sorundan şikayetçi olan bir kullanıcı, iPhone X modeline tüm işlevleri ile çalışan bir USB-C portu entegre etti.

USB-C'li iPhone Bir Öğrenci Tarafından Gerçeğe Dönüştürüldü

Üniversitede robotik mühendisliği bölümünde okuyan Ken Pillonel, birkaç ay önce USB-C portuna sahip ilk iPhone'u yaratmak için kolları sıvadı. Birkaç ay boyunca boş zamanlarının önemli bir kısmını bu projeye adayan Pillonel, nihayetinde USB-C üzerinden veri aktarımı ve güç transferi sağlayabilen bir iPhone X ile karşımıza çıktı.

Tahmin edebileceğiniz üzere proje genel anlamda hem uğraştırıcı hem de maliyetliydi. Pillonel çalışmalarının ilk aşamasını bir iPhone bataryasının USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilmesine odakladı. Buna yönelik ilk başarılı konsepti geçtiğimiz mayıs ayında oluşturdu ancak boyutu itibarıyla bir iPhone'a sığamayacak kadar genişti.

Bu nedenle bir sonraki aşama bu konsepti kablolarından arındırmak, daha sade hale getirmek ve bir iPhone'a sığacak boyutlara indirgemekti. Pillonel de Apple'ın özel C94 konnektörünü tersine mühendislik yöntemi ile iPhone'a uyan esnek PCB tasarıma dönüştürdü.

Uzun bir çalışma sürecinin ardından nihayetinde, USB-C üzerinden güç transferi ve veri aktarımı yapabilen bir iPhone X ortaya çıktı. Tabii ki bu projenin Pillonel tarafından geliştirilen bir sürece dayandığını hatırlatalım ve kendisi bu tasarımın ayrıntılarını herkese açık bir şekilde yayınlayıp yayınlamayacağı konusundaki detaylara değinmedi.

Avrupa Birliği'nin evrensel konnektör hedefleri doğrultusunda Apple, önümüzdeki birkaç sene içerisinde iki farklı senaryodan birisine uymak zorunda kalacak: 1) Tüm ürün gruplarında USB-C portuna geçiş yapmak zorunda kalacak. 2) En azından iPhone modelleri için tamamen portsuz bir tasarım gündeme gelecek.