iPhone XI (iPhone 11), Ekrana Gömülü Touch ID ile Gelebilir

iPhone XI ya da iPhone 11 olarak tanıtılacak 2019 iPhone modelleri ile Touch ID geri gelebilir. Apple’ın yeni patent başvurusu, yeni iPhone’larda Face ID’ye ek olarak ekrana gömülü Touch ID’nin kullanılabileceğini gösteriyor. Heyecanlandıran gelişmenin detayları haberimizde.

Apple, hatırlayacağınız üzere iPhone X ile yeni biyometrik doğrulama sistemi Face ID’ye geçmiş, yüz tanıma teknolojisinin parmak izi okumadan çok daha güvenli olduğunu hatta mobildeki en güvenli biyometrik doğrulama olduğunu söylemişti. iPhone 8 ve 8 Plus, Touch ID’li son iPhone modeli olmuştu. iPhone X ve Xs modellerinde sadece Face ID’nin kullanılması çoğu kullanıcılar tarafından eleştirilmiş, hatta bazı kullanıcılar yeni iPhone’ların ekran kasa oranına bakmaksızın sadece Touch ID olduğundan eski telefonlarını kullanmaya devam etmişti. Bir süredir Apple’ın yeni iPhone’larda Face ID ile birlikte ekrana gömülü Touch ID teknolojisini kullanabileceği konuşuluyordu ancak resmi bir belge yoktu. Yeni sızdırılan patent başvurusunda Apple’ın ekran altına yerleştirdiği parmak izi okuyucunun çalışma şeklini net bir şekilde görebiliyoruz.

Rakiplerinden farklı olarak, parmak izi okuma ekranın neredeyse tamamında gerçekleştirilebiliyor. Android telefonlarda uzun süredir ekrana gömülü parmak izi okuyucusunda yaşanan sıkıntılar (parmağı belli bir yere basma zorunluluğu gibi) Apple’ın telefonlarında yaşanmayacak gibi görünüyor.

Tabii ki; Apple’ın paylaşılan yeni patent başvurusunu görüp hemen heyecanlanmamakta fayda var. Geçmişte Apple ürünlerine ilişkin sızan çok sayıda patentteki teknolojinin son tüketiciye ulaşan ürünlerde kullanılmadığını görebiliyoruz. Ekrana gömülü Touch ID’li iPhone modeli son ürün olarak karşımıza çıkar mı tahmin etmek güç ancak Apple bu konuda kullanıcılarından çok fazla şikayet, eleştiri alıyor. Face ID, günlük kullanımda çoğu kullanıcı için ideal bir teknoloji değil. Umarız, Apple, bu sefer kullanıcıları dinler ve patenti hayata geçirir.