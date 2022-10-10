iPhone XR'ye Benzeyen iPhone SE Geliştiriliyor Olabilir

Apple'ın iPhone SE için bir sonraki güncellemesi, düşük maliyetli modeli mevcut nesil iPhone ile daha uyumlu hâle getirebilir ve bir analist, çentikli 6.1 inç LCD ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Apple'ın üçüncü nesil iPhone SE güncellemesi büyük ölçüde dâhili bir yükseltmeden oluşuyordu ancak dördüncü nesil model daha fazlasını sunabilir. Modelin bir sonraki güncellemesiyle ilgili bir raporda Apple'ın telefonu beklediğimizden fazla modernize edebileceği tahmin ediliyor.

MacRumors'a konuşan analist Ross Young, Ekim 2021'de belirttiği 5,7 inç ila 6,1 inç LCD ekranla ilgili önceki bir iddiasını düzeltti ve şimdi Young, iPhone SE'nin çentikli 6.1 inç ekrana geçmesini öngörüyor.

Yeni iPhone SE'de Dinamik Ada Bulunabilir

Öneriye Apple'ın 2024 güncellemesinde SE'ye Dinamik Ada ekleyeceğine dair olası bir ihtimal de eşlik ediyor. Bu zamanlama doğruysa Dinamik Ada'nın Apple'ın iPhone 15 serisinde bulunacak dört telefonunda da bulunabileceği anlamına gelebilir.

Young'ın iddiaları, cihazla ilgili daha önceki diğer beyanlarla örtüşüyor gibi görünüyor. Aralık 2021'de Ming-Chi Kuo, büyük ekranlı bir modelin 2023'te geleceğini belirtmişti.

Ağustos ayında Apple'ın iPhone SE'yi yeniden pazarlamak için eski popüler akıllı telefon tasarımlarını yeniden kullanmak adına çentikli geniş bir LCD ekran kullanan iPhone XR'ye benzer bir tasarımla yenilenmiş iPhone SE geliştirmeyi planladığı yönünde spekülasyonlar vardı.