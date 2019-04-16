iPhone XR’dan Büyük Başarı

Apple’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni iPhone serisinin en ucuz modeli olan iPhone XR, 2019’un ilk çeyreğinde İngiltere’de en fazla satan akıllı telefon oldu.

Londra merkezli pazar araştırması firması Kantar TNS’nin paylaştığı son verilere göre iPhone XR , yılın ilk çeyreğinde İngiltere'nin en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı.

iPhone XR’ın, 2019’un ilk çeyreğinde Apple’ın en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Kantar, telefonunun İngiltere satışlarında diğer iPhone modelleri XS ve XS Max’i geride bıraktığını belirtti.

Rapora göre, iPhone XS ve XS Max alanların yüzde 16'sı halihazırda bir iPhone X kullanıcısıydı. Bu rakam iPhone XR alıcılarında ise yüzde 1'i geçmiyor. Yani iPhone XR alanların yüzde 1'inden daha azı iPhone X'ten iPhone XR'a geçmiş durumda.

iPhone XR ayrıca ABD'de satılan her 10 akıllı telefondan bir tanesi oldu. Kantar, Apple’ın pazar payı bakımından Android ekosisteminin gerisinde kalmasına rağmen, marka düzeyinde piyasaya hakim olmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Çin’de en fazla satılan ilk 10 akıllı telefondan üçü iPhone oldu. Çeyreğin en çok fazla satan modeli ise Apple'ın 2017 yılındaki amiral gemisi iPhone X oldu. Yerel markalar Huawei ve Xiaomi'nin yoğun rekabetine rağmen, Apple’ın Çin’de gösterdiği performans oldukça önemli.

Bununla birlikte Güney Koreli üretici Samsung, Avrupa genelinde en fazla akıllı telefon satan marka ünvanını bu çeyrekte de korudu. Rapor, amiral gemisi Galaxy S10 serisinin, Samsung’un Avrupa'daki pozisyonunu pekiştirmesine yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.