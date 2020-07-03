iPhone'lar da Değer Kaybetmeye Başladı, Şaşırtan Rapor

Sadece Android telefonların değer kaybettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dünyanın en büyük akıllı telefon fiyat karşılaştırma sitesi SellCell, geçtiğimiz ay için yeni fiyat karşılaştırma araştırmasının sonucunu paylaştı. Online perakendeci pazarında satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde hangi akıllı telefonların hala değerini koruduğunu detaylı olarak araştırdı. iPhone’ların da değer kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

İki Yılda Bir Telefon Değiştiriyoruz

SellCell’in araştırması, pazardaki en popüler beş markayı (Apple, Samsung, Google, Sony, LG) analiz etti ve üreticilerin 2018 fiyatlarını (önerilen perakende fiyatı) bu ayın fiyatıyla karşılaştırdı. İstatistikler, iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 51’inin iki yıl bir yeni iPhone aldığını gösterirken, kullanıcıların yüzde 47’si telefonlarının kullanılamayacak duruma gelmesini bekliyor. Android kullanıcılarının yaklaşık yüzde 40’ı her iki yılda bir telefon değiştiriyor. Android kullanıcılarının yüzde 58’i yeni modele geçmek için telefonlarının tamamen çalışamaz duruma gelmesini bekliyor.

SellCell analistleri, araştırdıkları tüm modeller arasında sadece 2018’de çıkış yapan iPhone XR’ın (64GB) en az değer kaybeden model olduğunu, bugün yüzde 53 oranında değer kaybettiğini ortaya çıkardı. Karşılaştırmada, aynı süre içinde LG G7 ThinQ 64GB modelin yüzde 90 değer kaybına uğradığı görülüyor.

iPhone'lar İkinci Elde Hala Lider

SellCell’in üst düzey çalışanlarından Sara Cell McConomi, “Birçok tüketici iPhone’un çok pahalı olduğunu düşünüyor ancak birkaç yıl sonra ikinci el işlemler yaptıklarında iPhone’un diğer akıllı telefon markalarından daha değerli olduğunu görüyor.” diyor.

SellCell’e Göre En Değerli Akıllı Telefonlar