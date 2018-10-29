iPhone XR Parçalarına Detaylı İnceleme

Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’ı geçtiğimiz Eylül ayında tanıtmıştı. OLED ekrana sahip iPhone XS ve iPhone XS Max yüksek fiyatlardan satışa sunulurken, IPS LCD ekran ile gelen iPhone XR daha uygun bir fiyata sahipti.

Tanıtımlarından kısa süre sonra iPhone XS 999 dolar (5524 TL), iPhone XS Max da 1099 dolar (6077 TL) fiyat etiketleriyle raflardaki yerini almıştı. 749 dolardan (4142 TL) satılacak olan iPhone XR’ın gelişi ise üretimde yaşanan bazı teknik aksaklıklar nedeniyle kısa süreliğine ertelenmişti. Nihayet merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone XR da geçtiğimiz gün itibarıyla raflardaki yerini aldı.

iPhone XR’ın kolay tamir edilip edilemeyeceği konusu, şimdiden kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyordu. iFixit Video adlı bir YouTube kanalında bu soruları cevaplayan bir video yayınlandı.

Yayınladıkları videoda iPhone XR’ı parçalarına ayıran iFixit ekibi, cihazın tamir edilebilirlik puanını 10 üzerinden 6 olarak açıkladı. Bu da demek oluyor ki, iPhone XR tamir esnasında çok fazla zorluk çıkartmıyor. Ekip, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde olduğunu gibi iPhone XR’da da ekran ve batarya değişimini kolaylaştıran bir tasarımın benimsendiğini belirtiyor. Yani kırılan bir ekranın ya da bozulan bir bataryanın değişimi kolaylıkla ve ekstra zaman kaybetmeden yapılabiliyor.

iFixit ekibi, ekran değişimi sırasında FaceID sistemine ait sensörlerin bulunduğu çentik kısmının sabit kaldığını, bu bölüme dokunulmadan ekranın değiştirilebildiğini bildiriyor. Bu durumun da ekran değişimi açısından büyük kolaylık sağladığını söyleyebiliriz.