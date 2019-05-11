iPhone XR Yeni Renk Seçenekleriyle Geliyor Olabilir

Apple’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni iPhone serisinin en ucuz modeli olan iPhone XR hakkında yeni bir sızıntı geldi. iPhone XR'ın mercan ve mavi renk seçenekleri değiştirilebilir. Mercan ve mavi rengin yerine y eşil ve lavanta renkleri gelebilir.

Japon blogger Mac Otakara, Apple'ın mevcut mercan ve mavi seçeneklerini yeşil ve lavanta ile değiştirerek yeni nesil iPhone XR renk paletini piyasaya sunmayı planladığını bildirdi. Yeni renklerin beyaz, siyah, sarı ve kırmızı ile birlikte geleceği konuşuluyor. Mac Otakara raporunda ayrıca Apple'ın aksesuarların rengini de değiştirilebileceğini belirtti.

Yeni deri kılıflar siyah, beyaz , nane yeşili, yumuşak sarı, (Product) kırmızı ve lila renkleri ile satışa çıkabilir. Apple'ın sonbaharda iPhone XS ve XR serisinin yenilemesini başlatması bekleniyor. Önceki raporlarda iPhone XR'ın çift lensli kameraya sahip olacağı bilgisi de paylaşılmıştı. Apple'ın iPhone XR için nasıl bir yenileme yapacağı oldukça merak konusu.

Hatırlarsınız ki iPhone XR, 2019’un ilk çeyreğinde İngiltere’de en fazla satan akıllı telefonu olmuştu. iPhone XR hakkında gelen tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın!

Sizler iPhone XR'a gelmesi beklenen yeni renk seçenekleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeşil ve lavanta renk seçenekleri ile iPhone XR'ın satış rakamlarını daha da yukarıya çekebilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!