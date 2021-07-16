iPhone Yavaşlama Sorunu İçin Apple'dan Tazminat İsteniyor!

iPhone yavaşlama sorunu için Apple'dan tazminat talep edildi. Kuruluşu 1975 yılına dayanan bir İspanyol tüketici örgütü olan OCU, iOS 14.5 güncellemesinden sonra meydana gelen yavaşlama sorunundan Apple'ı sorumlu tutarak şirketten tazminat istiyor.

iOS 14.5 ya da iOS 14.6 güncellemesi ile iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzun yavaşladığını düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. İspanyol tüketici örgütü OCU, Apple'a son iOS güncellemelerinin iPhone'ların performansına zarar verdiğini belirten bir yazı gönderdi. Tüketici örgütü, Apple'ın iOS 14.5 güncellemesinin cihazların yavaşlamasına neden olduğunu ileri sürerek şirkete tazminat talebinde bulundu.

Teknoloji devine gönderilen yazı ilk olarak iPhoneros tarafından bildirildi. iPhoneros'un paylaştığı bilgilere göre OCU, Apple'ı iOS 14.5, iOS 14.5.1 ve iOS 14.6 güncellemelerinin iPhone cihazların işlemci hızını azımsanamayacak kadar büyük ölçüde düşürerek, batarya ömrünü kısaltarak tüketicilerin cihazlarına büyük zarar verdiği konusunda uyardı. OCU, iddiasını desteklemek için birkaç medya kuruluşuna da atıfta bulundu.

Tüketici örgütü, teknoloji devinden iPhone 8, iPhone 11 ve iPhone 12 gibi yeni iPhone'ların dahi yeni iOS güncellemelerinin ardından neden yavaşlamaya başladığını açıklamasını istedi. OCU, Apple'dan tüketicilerin zararını karşılamanın en iyi yolunu bulmak için öncelikle performans kaybının olduğunu kabullenmesini ve tüketicilerin talebini dikkate almasını talep etti.

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OCU, Apple'dan eğer tatmin edici bir yanıt gelmezse şirkete dava açacağına işaret etti. Tüketici örgütünün yaptığı açıklamada şu söz yer aldı:

"Apple'dan gerektiği gibi bir yanıt gelmezse tüketici haklarının sağlanması için uluslararası mahkemelerde başka tedbirler alınabilir."

Teknoloji devi, iPhone'ların performans kaybı yaşamasına neden olmakla ilk kez suçlanmıyor. Şirket, daha önce de iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE de dahil olmak üzere eski iPhone cihazların performans kaybı yaşamasına sebep olmakla suçlanmıştı. Apple gelen eleştirilerin ardından iPhone'un performansını ölçmede kullanılan bir batarya durumunu tanıttı.

Bu, Apple'ın iPhone cihazlar için oldukça yakın bir zamanda herkese açık olarak piyasaya süreceği iOS 14.7 sürümünün ortaya çıkmasının öncesine dayanıyor. Apple, iOS 14.7 güncellemesini şu anda test ediyor. iOS 14.7 ile performans sorunlarının çözülüp çözülmediğinin açıklığa kavuşması bekleniyor.