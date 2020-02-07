iPhone Yavaşlatma Soruşturmasında Apple'a Rekor Ceza Kesildi

Fransa'da yaklaşık 3 yıldır devam eden soruşturmada sona gelindi. Apple'a eski iPhone modellerini yavaşlattığını itiraf etmişti ve kullanıcılardan özür dilemişti. Mahkeme şirkete rekor bir ceza kesti.

Apple'a 25 Milyon Euro Para Cezası Kesildi!

Rekabet, Tüketici İlişkileri ve Dolandırıcılığı Önleme Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada iPhone sahipleri iOS güncellemelerinin cihazlarını yavaşlatabileceği bilgilendirilmediğini söyledi ve Apple'a 25 milyon euro para cezası kesti. Tüketici kurumu HOP'un talebi ile soruşturma başlatılmıştı.

HOP'un kurucuları Laetitia Vasseur ve Samuel Sauvage yaptıkları açıklamalarda "Bu, hem tüketiciler hem de çevre adına, çöpe gitmeye hazır rezil uygulamalara karşı kazanılmış tarihi bir zafer" dedi.

Apple tarafı da açıklamasında şunları söyledi:

"Amacımız her zaman müşterilerimiz tarafından takdir edilen güvenli ürünler yaratmak ve mümkün olduğunca uzun süre dayanan iPhonelar üretmek de bunun önemli bir parçası."

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