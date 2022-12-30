iPhone Yazı Tipini Değiştirmenin Yolu Bulundu

Apple, iPhone kullanıcılarının yıllardır erişebildiği özelleştirme seçeneklerinin sayısını artırırken, iPhone'ların sistem yazı tipi, kullanıcıların değiştiremediği tek şey oldu. Artık bu durum tarihe karışıyor çünkü bir geliştirici tarafından oluşturulan yeni bir araç sayesinde kullanıcılar, iOS 16'nın daha eski bir sürümünü kullanıyorlarsa artık "iPhone" yazı tiplerini değiştirebilecekler.

Geliştirici Zhuowei Zhang, iOS 16'nın önceki sürümlerinde bulunan bir güvenlik açığından yararlanarak iPhone'un sistem yazı tipini değiştirebilen bir araç yaptı.

Yazı Tipini Değiştirmek İçin iOS 16.2'den Eski Bir Sürüm Gerekiyor

Zhang'ın aracı yapmak için kullandığı güvenlik açığı, iOS 16.2 güncellemesiyle birlikte düzeltildi yani bu aracı kullanmak ve sistem yazı tipini değiştirmek için iOS 16.1.2 veya daha eski bir sürüme sahip olmanız gerekiyor.

‌iPhone‌ cihazınızın hangi sürümde olduğunu kontrol etmek için Ayarlar -> Genel -> Hakkında bölümüne gidip hangi iOS sürümünü kullandığınız görüntüleyebilirsiniz. Apple geçen hafta sonu iOS 16.1.2'yi imzalamayı durdurdu, yani iOS 16.2 kullanıyorsanız artık eski sürüme geçemezsiniz.

Araç, GitHub'da bir IPA dosyası olarak mevcut ve kullanıcıların iPhone yazı tiplerini Comic Sans MS, Fira Sans, DejaVu Sans Mono ve diğer birçok yazı tipi seçeneklerinden biriyle değiştirmesine olanak tanıyor. Aracı kullanmanız durumunda aşağıda Zhang tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde görüldüğü gibi ‌iPhone'unuzun‌ yazı tipi değişecek.