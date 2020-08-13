iPhone'larda Yeşil Ekran Sorununu Çözen iOS 13.6.1 Güncellemesi Yayınlandı

Apple, iOS 13.6 güncellemesinin yayınlanmasından bir ay sonra tüm kullanıcılar için iOS 13.6.1 ve iPadOS 13.6.1’i yayınladı. Güncelleme, Maruz Kalma Bildirimleri ile ilgili bilinen bazı sorunları ve ekranların yeşil renk tonu göstermesine neden olabilecek başka bir sorunu gideriyor. iOS 13.6.1 ile gelen yenilikler haberimizde.

iOS 13.6 güncellemesi iPhone’ları araba anahtarına çeviren dijital anahtar Car Key özelliğiyle Temmuz ayında yayınlanmıştı. Apple, bir ay aranın ardından yeni yazılımı tüm kullanıcılara açtı. iPhone’lar için iOS 13.6.1, iPad’ler için iPadOS 13.6.1 güncellemesi ile bazı iPhone modellerinin ekranında önemli bir yeşil renk tonuna neden olan bir sorunu çözüyor. Apple’a göre bu sorun termal yönetim arızasından kaynaklanıyor ve şimdi iOS 13.6.1 ile düzeltildi.

iOS 13.6.1 ve iPadOS 13.6.1, iOS 13 ve iPadOS 13 ile uyumlu tüm Apple cihazlara indirilebiliyor. Kullanıcılar Ayarlar uygulamasında Yazılım Güncelleme menüsünden iPhone, iPad, iPod Touch cihazlarına son güncellemeyi yükleyebiliyor. Güncelleme için cihazın en az yüzde 50 şarj seviyesinde olması ve WiFi ağına bağlı olması gerekiyor.

iOS 13.6.1 Güncelleme Detayları

iOS 13.6.1, iPhone’unuz için hata düzeltmeleri içerir.