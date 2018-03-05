iPhone Yüzünden Çİftlikleri Yanan Aile, Apple'dan 600 Bin Dolar İstiyor

Apple'ın 2014 yılında satışa çıkardığı iPhone 6, aradan geçen dört seneye rağmen manşetleri süslemeye devam ediyor. Fakat, oldukça vahim bir olayla!

ABD'de yaşayan Cahty ve Ian Finley çifti, Ekim 2016'da çıkan büyük yangında çiftliklerini kaybetti. Üretimin yanı sıra çeşitli gezilerin de düzenlendiği çiftlik, yaklaşık iki seneden bu yana kapalı durumda.

Amerikalı çift, yangının şarjdaki iPhone 6'nın aşırı ısındıktan sonra patlamasıyla çıktığını iddia ediyordu. Bugün ortaya çıkan itfaiye ve sigorta raporları, ikiliyi doğruluyor.

İtfaiye raporları, yangının çıkış noktasının tam olarak netlik kazanmadığını ancak şüphelerin olay anında oturma odasında şarjda olan iPhone 6'da yoğunlaştığını söylüyor. Yetkililer, cihazın şarj sırasında patlayarak odada yangın çıkardığını ve daha sonra tüm çiftliğe yayıldığını ifade ediyor.

Cahty Finley, "Telefonumla ilgili bir süredir sorun yaşıyordum. Şarja koyduğum sıralarda gereğinden fazla ısınıyordu. Yangının bu sebeple çıktığına adım kadar eminim" dedi. Telefonu oturma odasında şarja bıraktan sonra keçi beslemek için dışarı çıktığını ifade eden Finley, çok geçmeden evden dumanların yükseldiğini söyledi.

Apple'dan 600 Bin Dolar Tazminat İstiyorlar

Talihsiz çift, evlerinin sigortalı olduğunu ancak buna rağmen tüm masrafların karşılanmadığını belirtti. Yangının asıl sebebinin iPhone olduğuna kesin gözle bakan ikili, sigorta harici kayıplar için Apple'dan 600 bin dolar tazminat istiyor.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Cupertinolu şirket, söz konusu iPhone'u kendisi incelemek istiyor. Müzakelerin çok yavaş bir şekilde ilerlediğini söyleyen Finley çifti, sürecin hızlanması gerektiğini belirtiyor.

Bakalım Apple, talep edilen 600 bin doları ödemeyi kabul edecek mi? Taraflar arasında anlaşma olmaması takdirde davanın en az beş sene süreceği tahmin ediliyor.