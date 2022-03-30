iPhone'lar Artık Hırsızlar İçin Cazip Cihazlar Olmayabilir

Çoğu iPhone'un ne kadar pahalı olduğu ve sahiplerinin onları her yere yanlarında taşıdıkları gerçeği göz önüne alındığında, hırsızlar için nihayetinde çekici ve kolay hedefler hâline geliyorlar ancak yakında o cazipliğini yitirecekler gibi görünüyor.

MacRumors tarafından elde edilen bir Apple notuna göre şirket, kendilerine getirilen bir iPhone'un kaybolması veya çalınması durumunda Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarının uyarılacağı ve tamir edilmemesi talimatının verileceği bir sistem uyguluyor.

Görünüşe göre sistem, cihazların kayıp veya çalıntı olarak bildirilebileceği küresel bir veri tabanı olan GSMA Cihaz Kayıt Defteri'yle ağ üzerinden çalışacak. Burada bir iPhone kayıp veya çalıntı olarak listelenmişse tamircinin MobileGenius veya GSX sistemi durumu doğrudan görebilecek.

Apple Yeni Özelliği ile Birlikte Çalıntı ve Kayıp iPhone'ları Tamir Etmeyecek

Bu değişiklik Apple tarafından henüz teyit edilmemiş olsa da şirketin böyle bir yaklaşımı uygulayacak olması gayet mantıklı ve şirketin çalınan iPhone'ların onarılmasını zorlaştırmak için yaptığı ilk şey bu değil.

Telefon için iPhone'umu Bul etkinleştirildiyse ve müşteri bunu devre dışı bırakamazsa cihazın kaybolduğu veya çalındığı anlaşıldığı için onarım reddediliyor ancak bu yeni sistem, iPhone'umu Bul'un herhangi bir nedenle hiçbir zaman etkinleştirilemediği cihazlar için kullanılacak.

Çalınan iPhone'ların onarılmasını zorlaştırmak, onları ilk etapta hırsızlar için çok daha az cazip hâle getirecek bu nedenle bu sistem, hırsızlık olaylarını azaltacak ancak elbette bu yalnızca cihazın GSMA Cihaz Kaydı'na kaydedilmesi ve çalıntı olarak ayarlanması durumunda işe yarayacak. Onarım sağlayıcısının kaybolan veya çalınan bir cihaza ulaştığında kayıtlı sahibini veya polisi uyarıp uyarmayacağı ise merak konusu. Gelen bilgilere göre onarımı sağlayan firma cihazın onarımını gerçekleştirmeyecek elbette ancak bu, telefonun gerçek sahibiyle yeniden bir araya gelmesine yardımcı da olmayacak.