iPhone'larda Samsung Galaxy Cihazları Denenebilecek: iTest Çıktı

iPhone'larda Samsung Galaxy cihazları deneme uygulaması çıktı. Samsung, iPhone kullanıcılarının Galaxy cihazları denemeleri için uygulama çıkardığını duyurdu. iTest isimli uygulama, iPhone cihazlarını Samsung Galaxy cihaza dönüştürüyor.

iPhone'larda Samsung Galaxy Cihazları Deneme Uygulaması

Samsung, iPhone kullanıcılarının Galaxy cihazları denemeleri için uygulama çıkardı. iTest uygulamasının iPhone 7 ve üzeri cihazlara yükleniyor. Uygulamayı iPhone'lara yüklediğinizde Samsung'un arayüzüne geçiş yapılıyor. Galaxy Store'u açabilir, Temalar uygulayabilir ve hatta mesajlara ve telefon uygulamalarına erişebilirsiniz.

Uygulama size Galaxy özellikleri hakkında bilgi vermek için simüle edilmiş telefon görüşmeleri ve bir dizi mesajlar gönderecek. Ayrıca uygulamada fotoğrafçı Logan Dodds'tan tüm fotoğrafçılık seçeneklerinde uygulanabilecek bir kamera eğitimi de bulunuyor.

iTest, tüm Samsung aksesuarlarıyla çalışan Galaxy Wearable uygulamasını da desteklemekte. Galeri uygulaması fotoğrafları gösteriyor. Samsung Kids ve Samsung Health uygulamaları için eğitimler bulunuyor ve ayarlar uygulaması mevcut. Ayarlar uygulamasından bazı seçenekleri değiştirmenize izin veriliyor.

Şu anda Yeni Zelanda'da kullanıma açılan iTest ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara açılabilir. Görünüşe göre Samsung, iPhone kullanıcılarını kendine çekmek için elinden geleni yapıyor. iPhone kullanıcılarının iTest uygulamasını ne kadar kullanıp kullanacağı bilinmezliğini koruyor.

Sizler Samsung'un iPhone kullanıcılarının Galaxy cihazları denemeleri için uygulama çıkarması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un yaptığı uygulamayı deneyenler Android'e geçiş yapar mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kanalımızda ayrıca son dakika gelişmeleri de paylaşmaktayız.

Samsung Her Satılan iPhone'dan Para Kazanabilir

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, bu ekran panellerinin tedariği konusunda Samsung ile anlaşmış gibi gözüküyor. Bu raporlara göre ürettiği ekran teknolojileri ile sektöre yön veren Samsung, yüz seksen milyon panel ihtiyacının yüz kırk milyonunu kendi başına karşılayacak.

Bu da Samsung'un 2021 yılında satılacak olan hemen her iPhone modelinde yer alacağı anlamına geliyor ki, bir anlamda Samsung'un satılacak her iPhone'dan para kazanacağını da söyleyebiliriz. Her ne kadar tedariğin büyük bir kısmından Samsung sorumlu olacak olsa da, kalan kısmın BOE ve LG tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.