iPhone'u Suya Düşen Adam Buzlu Suya Hiç Düşünmeden Daldı (Video)

Bir adam iPhone'unu suya düşürdükten sonra telefonunu almak için dondurucu soğukta buz gibi suya daldı. Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin başkenti Victoria'da çekilen görüntüler insanın içini üşütüyor. İşte yaşanan olayın nasıl olduğu ve adamın hiç düşünmeden suya atladığı video.

iPhone'u Suya Düşürdü: Buz Gibi Suya Atladı

Victoriabuzz.com'un aktardığı habere göre yaşanan olay 14 Şubat günü meydana geldi. Czarnomski isimli adam 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece donmakta olan limanın fotoğrafını çekmek için durdu. Fotoğraf çektiği sırada telefonu suyun dibini boyladı.

Adam gece yarısı telefonu almak için uğraşmadı ve ertesi gün iPhone XS'ini kurtarmak için buz gibi suya atladı. Suya atladığı gibi telefonu suyun içerisinden alan adam sudan çıkmak için merdivenlere kadar yüzdü ve çıktı. Buz gibi havada buzlu suya atlayan adam herkesin içini üşüttü.

Czarnomski Victoria Buzz'a "Telefonumu bir gece önce düşürdüm. Sonra ertesi gün dalgalar düştüğünde onu aldım. Ferahlatıcıydı." dedi. Hemen aşağıdan adamın suya atladığı anları izleyebilirsiniz.

Victoria man jumps into the freezing inner harbour to rescue his iPhone. 🥶 Wondering if it worked afterwards?



We have the answer here: https://t.co/K9jRSKLvca#victoriabuzz #yyj pic.twitter.com/ANBbubFAQT — Victoria Buzz (@victoriabuzzes) February 16, 2021

Suya Düşen Telefon Çalışıyor Mu?

iPhone modelleri bildiğiniz üzere suya karşı dayanıklılar. Ancak her şeyin bir dayanıklılık süresi bulunuyor. Apple, iPhone XS'i IP68 su geçirmezlik standardına uygun olarak derecelendiriyor ve 30 dakikaya kadar 2 metre suya dayanıklı olabileceğini söylüyor.

Buzlu suya düşen bu model, birkaç saat boyunca 2 metreden daha fazla bir derinlikte kaldı ve bildirildiğine göre telefon halen sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Sizler telefonunuz suya düştüğünde hiç düşünmeden suya atlar mısınır? Adamın yaptığı hareketi nasıl buldunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı ihmal etmeyin.

Telefon Suya Düşünce Ne Yapılmalı?

Akıllı telefonun suya düşmesi durumunda hızlı ve ani müdahaleler yapmanız gerekiyor. Anlık dalgınlıklar ya da sakarlıklar sonucu başınıza gelen ve şok etkisi yaratan bu durumlar, yanlış yöntemler uygulandığında geri dönüşü zor ve masraflı tabloların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Telefonu düştüğü gibi sudan çıkarın ve kuruladıktan sonra batarya ve SIM kartı çıkıyorsa çıkartın. Ardından ise en bilinen yöntem olan pirince yatırın. 2 gün gibi bir sürede pirinç cihaz içerisinde yer alan suyu çekecektir.