iPhone'u Suya Düşen Adam Buzlu Suya Hiç Düşünmeden Daldı (Video)

Bir adam iPhone'unu suya düşürdükten sonra telefonunu almak için dondurucu soğukta buz gibi suya daldı. Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin başkenti Victoria'da çekilen görüntüler insanın içini üşütüyor. İşte yaşanan olayın nasıl olduğu ve adamın hiç düşünmeden suya atladığı video.

Victoriabuzz.com'un aktardığı habere göre yaşanan olay 14 Şubat günü meydana geldi. Czarnomski isimli adam 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece donmakta olan limanın fotoğrafını çekmek için durdu. Fotoğraf çektiği sırada telefonu suyun dibini boyladı.

Adam gece yarısı telefonu almak için uğraşmadı ve ertesi gün iPhone XS'ini kurtarmak için buz gibi suya atladı. Suya atladığı gibi telefonu suyun içerisinden alan adam sudan çıkmak için merdivenlere kadar yüzdü ve çıktı. Buz gibi havada buzlu suya atlayan adam herkesin içini üşüttü.

Czarnomski Victoria Buzz'a "Telefonumu bir gece önce düşürdüm. Sonra ertesi gün dalgalar düştüğünde onu aldım. Ferahlatıcıydı." dedi. Hemen aşağıdan adamın suya atladığı anları izleyebilirsiniz.

Victoria man jumps into the freezing inner harbour to rescue his iPhone. 🥶 Wondering if it worked afterwards?



