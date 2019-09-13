İplik Sanatı için Geliştirilen Algoritma İlgi Çekiyor

Son zamanlarda pek çok kişinin profesyonel ya da acemi olarak merak saldığı iplik sanatı, Ani Abakumova isimli sanatçının kullandığı algoritmayla yeni bir boyut kazandı. Sanatçının eşi Andrey Abakumova'nın geliştirdiği algoritma sayesinde Ani’nin dokuduğu Mona Lisa ve İnci Küpeli Kız gibi desenler adeta gerçekmiş gibi görünüyor.

Abakumova’nın ipliklerle yaptığı resimler oldukça kompleks bir süreç gerektiriyor çünkü işin fiziksel çaba isteyen kısmı oldukça uğraştırıcı. Her bir yapıt için 8 bin ayrı ip parçası ve yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ip gerekiyor. Geliştirilen algoritma sayesinde ise bu zahmetli işin nasıl dokunacağı, iplerin nerede birbirinin üstünden geçeceği ya da nerede atlanması gerektiği konusunda büyük önem taşıyor.

İplik sanatı için kullanılan algoritma bir deseni ortaya çıkarmak için yaklaşık 2 milyar hesaplama yapıyor. Andrey’in Story Trender'a yaptığı açıklamalara göre program, milyonlarca olasılığı analiz ederek ipliklerin nasıl yerleştirileceğini hesaplıyor ve fotoğrafla en iyi eşleşen sonucu bulduğunda süreci durduruyor.

Algoritma sayesinde iplik sanatında genelde cyan, magenta, sarı ve siyah renklerinin yanında beyaz, yeşil ve turuncu gibi farklı renkler de kullanılabiliyor. İplik sanatına ilk başladığı zamanlar sadece siyah-beyaz eserler dokuyan sanatçı, şimdilerde algoritmanın da katkısı sayesinde ortaya rengarenk eserler çıkarabiliyor.