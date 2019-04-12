İptal Edilen MK Remastered Projesinden Görüntüler Ortaya Çıktı

Dövüş oyunları arasında özel bir yere sahip olan Mortal Kombat, yeni oyunu ile 23 Nisan 2019 tarihinde karşımıza çıkacak. Serinin ilk oyundan bu yana hem görsel hem de içerik anlamında yaşadığı gelişimden bahsetmeye gerek yok ama her şeye rağmen ilk üç oyun hayranlarının kalbinde her daim ayrı bir yere sahip olacak. Muhtemelen şu zamanda duyurulması en çok istenen ise bu üç oyunun mevcut teknoloji ile yenilenerek karşımıza çıkması ama bu nihayete eremeyen bir istek olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Blind Squirrel Games tarafından üzerinde çalışılan Mortal Kombat Remastered projesi iptal edilmiş.

İlk üç Mortal Kombat oyununun HD Remaster versiyonlarının yer alacağı Mortal Kombat Returns üzerinde çalışan geliştirici ekip, 2017 yılının Ağustos ayında oynanabilir bir versiyonu ile Ed Boon'un karşısına çıkmıştı. Gördüklerinden bir hayli etkilenen Ed Boon, Warner Bros. yöneticileri ile görüşerek ortaklık için geliştirici ekiple irtibat kurmaları gerektiğini söylemişti. Aradan geçen birkaç ay sonrasında, Warner Bros. ile geliştirici ekip arasında bir telefon konuşması olmuş ve proje için yeşil ışık yakıldığı söylenmişti. Ne var ki geliştirici ekibin bu haber karşısındaki mutluluğu sadece bir hafta sürebilmişti. İkinci bir telefon görüşmesi ile Warner Bros., farklı bir yönü tercih ettiklerini ve henüz tamamlanmamış olan bir projeye güvenemeyeceklerini belirterek Mortal Kombat Returns için yaktıkları yeşil ışığı söndürmüşlerdi.

2018 ylının başında yaşanan bu gelişmeden sonra, başka bir ekibin ilk üç oyunun HD Remaster versiyonları üzerinde çalıştığına dair yıl boyunca birçok söylenti ortaya çıkmıştı. 2018 yılının sonlarına doğru ise Blind Squirrel Games stüdyosunun proje için kolları sıvadığının iddia edildiği yeni söylentilerle de karşılaşmıştık. Önceki söylentilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan bu yeni söylentiler meğer doğruymuş ama hemen sevinmeyin; çünkü size bir de üzücü bir haberimiz var. Ne yazık ki bu proje de iptal edilmiş.

İptal haberi ise Konsept Tasarımcısı ve Kullanıcı Arayüzü Sanatçısı Danny Huynh tarafından ArtStation hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar ile ortaya çıktı. Şimdilik iptalin neden gerçekleştiği konusunda bir şey söylenmemiş olsa da Huynh'un şuradan ulaşabileceğiniz ArtStation sayfasında paylaştığı görsellere ve açıklamalarına bakacak olursak, söylentinin çıktığı zamanlarda Mortal Kombat Kollection Online olarak bilinen Mortal Kombat Remastered popüler Krypt modu ile de gelecekmiş. Bildiğiniz gibi bu mod, Mortal Kombat: Deadly Alliance ile seriye katılmıştı. Bu mod sayesinde kazandığınız Koin'ler ile konsept sanat çalışmaları, videolar, hatta ve hatta gizli Fatality'ler ve yeni karakterler de alabiliyorsunuz.

Sayfada ayrıca Mortal Kombat Remastered için ana menü ekranı ve Krypt moduyla ilgili tasarım çalışmaları, Options menüsü, karakter gelişim ekranı, başka bir oyuncuya meydan okumada bulunulan ekran ve Sub-Zero ve Scorpion karakterlerinin özel hareket efektlerinin görsel yenileme sonrasındaki görünümü yer alıyor.