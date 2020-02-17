İptal Edilen StarCraft: Ghost'tan Yeni Bir Video Sızdırıldı

Bazı oyun serilerinde olduğu gibi StarCraft serisinde de gün yüzü görememiş bir oyun bulunuyor: StarCraft: Ghost. Geliştirilme aşamasında ilerideki bir safhaya gelinmiş oyun, ne yazık ki gün ışığını görememişti. Dün ise yeni bir oynanış videosu sızdırıldı.

Blizzard Entertainment ve Nihilistic Software ortaklığıyla GameCube, PlayStation 2 ve Xbox için geliştirilmesine başlanan StarCraft: Ghost, 2002 yılı içerisinde duyurulmuştu. Gizliliğin ön planda olacağı oyunda, Nova isimli bir karakteri yönetecektik.

Zaman içerisinde devamlı olarak ertelenmesinin ardından, 2006 yılı içerisinde belirsiz bir süreliğine beklemeye alındığını öğrenmiştik. 2014 yılında ise iptal edildiği Blizzard Entertainment Başkanı Mike Morhaime tarafından resmen duyurulmuştu.

Yukarıda da bahsettiğim gibi, StarCraft: Ghost geliştirilme aşamasının ilerideki bir safhasındayken iptal edilmişti. Resmi oynanış fragmanı da yayınlanmış olan oyun için sızdırılmış birkaç oynanış videosuyla da karşılaşmıştık. Yani esasen ortada oynanabilir bir versiyon vardı.

Dün itibarıyla yeni bir oynanış videosu daha sızdırıldı. Yedi dakikadan birazcık uzun olan bu yeni oynanış videosu, Xbox versiyonundan alınmış. Genel olarak oynanışın nasıl olduğunu bir kez daha görme fırsatımız oluyor. Tabii ki bir yandan da üzmüyor değil. Keşke her şey olumlu yönde gelişseydi de oyunu oynama fırsatımız olsaydı.

Keyifli seyirler dilerim.