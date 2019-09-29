IPTV'ler Kapanıyor, Uzay Oteli Açılıyor! - Teknoloji Haberleri #63

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Samsung, Huawei'nin Android lisansı ile dalga geçti. Bir arkadaşımızın veya kuzenimizin kullandığı Tinder isimli arkadaşlık uygulamasından aşk konulu dizi geliyor. Huawei Mate 30 Türkiye'ye gelecek mi? Mate 30 AnTuTu skorunda rakiplerini ezdi geçti.

Zorlu, ülkemizde 200 farklı noktaya elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu kuracak. IPTV kullanıcılarının yayınları kesiliyor. Yapay zekadan korkuyor musunuz? Yapay zeka depresif paylaşımları tespit etmeye başladı.

YouTube Music'e Spotify özelliği geldi. Facebook'un kripto parası Libra, Avrupa kıskacına takıldı. Xiaomi %108 ekran/ kasa oranına sahip yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Akıllı telefon tasarım açısından Mate X'e benzemekte.

Yerli uydumuz Göktürk 2 görevine tüm hızıyla devam ediyor. Turkcell cihaz kiralama hizmetini başlattı. Sarımsak ve soğan kanser riskini azaltıyor. Boston Dynamics, Atlas'ın egzersiz yaptığı görüntüleri paylaştı. Instagram'a karanlık mod geliyor. Uzay oteli açılıyor.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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