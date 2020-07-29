iQOO, 120W Hızlı Şarj Destekli Akıllı Telefonunu Tanıtacak!

iQOO'nun 120W hızlı şarj teknolojisine sahip akıllı telefon modeli geliyor. 120W hızlı şarj desteğine sahip olan iQOO'nun bu yeni akıllı telefon modeli, 15 dakikada tam şarj oluyor. 120W hızlı şarj destekli akıllı telefonun fiyatı, özellikleri ve satışa sunulma tarihi bu lansmanda belli olabilir.

Çinli teknoloji şirketleri ortaklaşa çalıştıkları hızlı şarj teknolojisini artık cihazlarına ekliyorlar. Oppo, Xiaomi, iQOO gibi firmalar en az 120W hızlı şarj desteğine sahip cihazları ile gündeme geliyor. Hatta Realme 125W ile liderliği elinde tutuyor diyebiliriz. iQOO da hızlı şarj teknolojisini ürünlerine ekleyecek firmalar arasında.

31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan China Joy etkinliğinde iQOO, 120W hızlı şarj teknolojisini tanıtacak. Bu teknoloji bir akıllı telefon üzerinde kurulu olarak gelecek ve iQOO cihazı daha yakından inceleme olanağı sunacak. Tabi burada satışa hazır bir ürün mü gösterilecek yoksa bir prototip mi yer alacak belli değil. Ancak önemli olan bu hizmetin nasıl çalıştığı.

iQOO yeni 120Hz ekranını tanıtacak!

Bir diğer yandan iQOO'nun bir 120Hz ekran tanıtması da bekleniyor. Tabi piyasada onlarca 120Hz ekran olduğunu biliyoruz. Bu durum iQOO'nun daha yenilikçi veya daha farklı özelliklere sahip bir 120Hz ekran tanıtacağını gösteriyor. Tabi tüm bu soru işaretlerinin cevabı China Joy etkinliğinde yer alacak. Bakalım iQOO beklediği tepkiyi alabilecek mi.