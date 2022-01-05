iQOO 9 Pro Resmi Olarak Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun alt markası iQOO, uzun zamandır merakla beklenen yeni modeli iQOO 9 Pro'yu resmi olarak tanıttı. iQOO 9 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Donanımsal özellikleriye dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaza ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde!

iQOO 9 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,78 inç, Quad HD+ AMOLED ekran, HDR10+, 1-120Hz

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 işlemci

GPU: Adreno GPU

RAM: 8GB RAM / 12GB RAM

Dahili Depolama Alanı: 256GB / 512GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 16 MP

Ön Kamera: 16 MP, f/2.5 1080p 30fps

Batarya: 4700 mAh, 120W hızlı şarj (19 dakikada %100)

İşletim Sistemi: Android 12, OriginOS 2.0

Çin merkezli telefon üreticisi iQOO, iQOO 9 Pro isimli yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Beyaz (BMW M marka dizayn) ve Turuncu renk seçenekleriyle satışa sunulan cihaz, 3923 mm2 büyüklüğünde bir soğutma sistemini de beraberinde getiriyor.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile telefon, 6.78 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde AMOLED E5 ekran kalitesi sunuyor kullanıcılara. Telefonun kamera detaylarına gelirsek; arka kasada üçlü kamera dizilimi bizleri selamlıyor. Ana kamerada 1 / 1.57 inç büyüklüğünde 50 MP GN5 sensörü yer alıyor. Ultra geniş açılı kamerada ise 150 dereceye kadar görüş açısı sunan 50 MP Samsung JN1 yer alıyor. Son olarak 16 MP çözünürlüğünde 2.5x optik yakınlaştırma imkanı veren bir telefoto kamera var. Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde selfie için atanmış kamera mevcut. iQOO 9 Pro'nun tüm özelliklerine yukarıdan ulaşabilirsiniz.

İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen iQOO 9 Pro modelinin fiyatları şu şekilde:

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 785 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 865 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 945 dolar

Özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkan iQOO 9 Pro modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.