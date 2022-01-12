iQOO 9 Serisi Satış Rekoru Kırdı!

iQOO 9 serisi satışlarda oldukça büyük bir başarının altına imza attı. İki modelden oluşan seri ile yalnızca 10 saniye içerisinde milyonlarca dolar tutarında satış gerçekleşti. Peki, Çinli telefon üreticisi, bu satıştan ne kadar gelir elde etti? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

iQOO 12 Serisi Satışlarda Büyük Başarı Elde Etti

Sahip oldukları şık tasarım ve güçlü donanım ile dikkatleri üzerlerinde toplamayi başaran iQOO 9 ve 9 Pro isimli modeller bugün itibarıyla Çin'de satışa sunuldu. Vivo'nun alt markası olan iQOO, söz konusu akıllı telefon modelleri ile oldukça büyük bir başarıya ulaştı.

Çin'de satışa sunulan iQOO 9 ve 9 Pro, akıllı telefon kullanıcıları tarafından çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki yeni iQOO telefonlar, şirketin yalnızca 10 saniye içerisinde 100 milyon yuan (15 milyon dolar) kazanç elde etmesini sağladı.

Popüler telefon üreticisi, yeni akıllı telefon modellerinin kaç adet satıldığına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu cihazların satış adedi bilinmiyor. Telefonların diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı da henüz belli değil.

iQOO 9 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,78 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10, 1500 nits

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

Ağırlık: 206 gram

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

RAM: 8 GB / 12 GB

GPU: Adreno 730

Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 13 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4700 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Origin OS Ocean

Fiyat: 8 GB + 128 GB 628 dolar, 12 GB + 256 GB 691 dolar, 12 GB + 512 GB 754 dolar

iQOO 9 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,78 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1500 nits

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

Ağırlık: 204 gram

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

RAM: 8 GB / 12 GB

GPU: Adreno 730

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4700 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Origin OS Ocean

Fiyat: 8 GB + 256 GB 785 dolar, 12 GB + 256 GB 864 dolar, 12 GB + 512 GB 942 dolar

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