iQOO Neo6 Kamerasıyla Dikkatleri Üzerine Çekiyor

iQOO Neo6, 13 Nisan Çarşamba günü Çin'de duyurulacak. Lansman öncesinde iQOO bazı temel özelliklerini kademeli olarak onaylıyor.

Şirketin bir Weibo gönderisinde, Neo6'nın 64MP ana kameraya sahip olacağı doğrulandı. iQOO Neo6, geçen yılki iQOO Neo5'in yerini alacak. Hatırlamak gerekirse Snapdragon 870 işlemciye sahip cihaz, OIS destekli 48MP ana kamera ile donatılmıştı. Çinli şirket, Neo6'nın OIS destekli 64MP ana sensöre sahip olacağını söylüyor.

iQOO'ya göre Neo6, düşük ışık koşullarında ve spor sahnelerinde fotoğraf çekme konusunda oldukça iyi sonuçlar verecek. Ne yazık ki marka henüz yardımcı kameralarının konfigürasyonlarını onaylamadı.

iQOO Neo6'nın Temel Özellikleri

Yakın tarihli bir rapor iQOO Neo6'nın FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 396ppi piksel yoğunluğu sunan 6.62 inç AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfieler için 16MP bir kamera bulunacak. Arkada ise OIS özellikli 64MP kamera, 12MP ultra geniş lens ve 2MP portre kamerası olması bekleniyor.

İşlemci tarafında Neo6'yı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin beslemesi bekleniyor. 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile donatılacak. 80W hızlı şarj destekli 4.700mAh bataryaya sahip olması beklenen telefon Android 12 işletim sistemi ile gelecek. Güvenlik kısmında ise ekran içi parmak izi okuyucu ile donatılacak. Turuncu ve siyahın yanı sıra mavi bir varyantı da olacak.

Bu özelliklerden yalnızca kameranın resmî olarak onaylandığını yeniden hatırlatalım. Geri kalan özelliklerin doğruluğu için lansman tarihi olan 13 Nisan'ı beklememiz gerekiyor.

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