iQOO Neo6'nın Özellikleri Resmi Olarak Belli Oldu

iQOO, bugün Çin'de saat iQOO Neo6'yı resmî olarak tanıtacak. Çinli üretici, geçtiğimiz günlerde Neo6'nın tasarımını ve temel özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Resmî duyurudan saatler önce, Neo6'nın V2196A model numarası, TENAA sertifikasının veri tabanında tüm özellikleriyle birlikte ortaya çıktı.

iQOO Neo6'nın TENAA'da listelenmesi telefonun 163 x 76.16 x 8,5 mm ölçülerinde ve yaklaşık 197 gram ağırlığında olduğunu belirtiyor. Cihaz 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.62 inç AMOLED ekrana sahip. iQOO, 120 Hz yenileme hızını desteklediğini ve 80W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh çift hücreli pil içerdiğini daha önce onaylamıştı.

Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi işlemci, iQOO Neo6'yı besleyen işlemci olacak Cihaz, 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB/ 512 GB depolama ile birlikte geliyor. Cihazda ayrı bir microSD kart yuvası bulunmuyor. Neo6, selfie için 16MP kameraya sahip. Arka kamera ünitesinde 64MP ana kamera, 12MP ikincil lens ve 2MP ekstra bir kamera bulunuyor. iQOO, Neo6'nın ana kamerasının optik görüntü sabitleme desteğine sahip olacağını da onayladı.

Cihaz Android 12 tabanlı OriginOS Ocean UI ile gelecek. Güvenlik noktasında ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak. iQOO, Neo6'nın siyah ve turuncu renklerde geleceğini açıkladı. Söylentilere göre ek bir mavi seçeneğine de sahip olacak.

iQOO Neo6, resmî çıkışıyla birlikte geçen yılki Neo5'in yerini alacak. Neo5'in temel özellikleri arasında 6.62 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci, OIS özellikli 48MP üçlü kamera ve 66W hızlı şarj destekli 4.400mAh pil bulunuyor.

iQOO Neo6 Özellikleri