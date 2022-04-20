iQOO Neo6'nın Yerel Pazardaki Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta Vivo'nun alt markası iQOO, Çin pazarında iQOO Neo6 olarak adlandırılan Neo serisinin en yeni akıllı telefonunu tanıttı. Bugün şirket, cihazı Çin'de resmî olarak satmaya başladı.

1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.62 inç AMOLED ekrana sahip iQOO Neo6, ekran kısmında ayrıca 120 Hz yenileme hızı desteği sunuyor. 80W hızlı şarja sahip telefon 4.700 mAh çift hücreli pille de uzun pil ömrüne sahip. Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi işlemcisinden beslenecek iQOO Neo6, 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. Cihazdaki RAM, sanal olarak 4 GB'a kadar genişletilebiliyor. Cihazda ayrı bir microSD kart yuvası bulunmuyor. Neo6, selfie için 16MP kameraya sahip. Arka kamera ünitesinde 64MP ana kamera, 12MP ikincil lens ve 2MP ekstra bir kamera bulunuyor.

Telefonda ayrıca işlemcideki birincil grafik işlemcisi iş yükünü paylaşmak için Display Chip Pro bulunuyor. Şirket bunun daha az güç kullanacağı ve daha iyi termallere sahip olacağı için uzun oyun oturumları boyunca kare hızlarını sabit tutacağını söylüyor. Ayrıca geniş alanlı bir Buhar Odası ve altı katmanlı grafit yapı da bulunmakta.

iQOO Neo6, Android 12 tabanlı OriginOS Ocean özel kullanıcı arayüzü ile geliyor.

iQOO Neo6 Özellikleri

Ekran: 1080x2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 6.62 inç 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran

1080x2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 6.62 inç 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 6/8/12 GB

6/8/12 GB Depolama: 128/256

128/256 Arka Kamera: 64MP + 12MP + 2MP

64MP + 12MP + 2MP Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 80W, 4.700 mAh

80W, 4.700 mAh İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı OriginOS Ocean UI

Android 12 tabanlı OriginOS Ocean UI Boyutlar: 163 x 76.16 x 8,5 mm, 197 gram

iQOO Neo6 Fiyatı