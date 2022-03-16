iQOO Z6 5G, 22 Mart'ta Satışa Sunuluyor: İşte Tüm Özellikleri

Beklendiği gibi, iQOO Z6 5G bugün erken saatlerde Hindistan'da piyasaya sürüldü. Cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip 6.58 inç FHD+ LCD ekrana ve Snapdragon 695 işlemciye sahip.

iQOO Z6, 18W şarjlı 5.000 mAh piliyle ön plana çıkıyor. Makro çekimler ve derinlik için 2MP modüllerin yanı sıra arkada 50MP ana kamerası bulunuyor. Telefon, Funtouch OS 12 ile Android 12'yi çalıştırıyor. Ayrıca termalleri kontrol altında tutmaya yardımcı olan beş katmanlı bir sıvı soğutma sisteminin yanı sıra yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve alt tarafa monte edilmiş bir kulaklık jakına sahip.

iQOO Z6, iki farklı renk seçeneğiyle geliyor ve 22 Mart'tan itibaren satışa çıkıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama modeli 15.499 INR (203$) karşılığında satılıyor. Ayrıca 16.999 INR (223$) karşılığında 6/128 GB'lık modeli ve 17.999 INR (235$) karşılığında 8/128 GB'lık modeli satın alabilirsiniz.

Marka, ayrıca bu yeni iQOO Z6 5G'ye ek olarak, iQOO kablosuz kulaklığını duyurdu. O da 1.799 INR (24$) karşılığında satışa sunulacak.

iQOO Z6 5G Teknik Özellikler