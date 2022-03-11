iQOO Z6 5G'nin Temel Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçen Eylül ayında piyasaya çıkan iQOO Z5'in ardından iQOO Z6 5G çok yakında gelecek. iQOO'nun Hindistan şubesi dün Z6 5G'nin tasarımına ön bakış attı ve kısa bir YouTube videosu yayınlayarak iQOO Z6 5G'ye daha iyi bakmamızı sağladı. Aynı zamanda temel özelliklerini ve fiyat segmentini de açıkladı.

iQOO Z6 5G, Snapdragon 695 SoC ile desteklenecek, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 120Hz FullHD+ ekrana sahip olacak ve yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunacak.

iQOO, Z6 5G'nin AnTuTu 9 testlerinde 410.563 puan aldığı belirtiliyor ve bu, Snapdragon 695 bulunan diğer birkaç akıllı telefonun testlerde ulaştığı sonuçlardan daha yüksek. AnTuTu 9'u çalıştıran cihazda 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

iQOO, Amazon.in'de 15.000-18.000 INR (195/180€ - 235$/215€) segmentinden satılacak ven hızlı 5G akıllı telefon olarak lanse ediliyor. Ayrıca Z serisinin artık farklı bir kategoride hedefleneceği de öne sürülüyor. iQOO Z5, Hindistan'da 23.990 INR (315$/285€) taban fiyatıyla piyasaya sürülmüştü.

iQOO Z6 5G iki farklı renge sahip ve görünüşe göre akıllı telefon geçen ay Hindistan'da piyasaya sürülen vivo T1 5G'nin benzer bir versiyonu olacak.

iQOO Z6 5G Temel Özellikler