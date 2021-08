Irak, ABD'de Tutulan 17.000 Yağmalanmış Eseri Geri Aldı

Irak'ın 17 bin yağmalanmış eseri geri getiriliyor. Irak'tan getirilen binlerce eşya, Hobby Lobby isimli firmanın sahibi olan aile tarafından kurulan Museum of the Bible ve Cornell Üniversitesinde tutuluyordu.

The New York Times tarafından Salı günü yayınlanan bir rapora göre, Irak'tan çalınan binlerce arkeolojik eser geçen hafta iade edildi. Mezopotamya kil tabletleri ve mühürleri de dahil olmak üzere 17.000 parçadan yaklaşık 12.000'i, Hobby Lobby zanaat mağazalarına sahip aile tarafından kurulan ve finanse edilen Washington DC merkezli Museum of the Bible'da tutuluyordu.

Diğer 5.000 parça Cornell Üniversitesinde yer alıyordu ve Times'ın raporuna göre 2000 yılında Amerikalı bir koleksiyoncu tarafından üniversiteye bağışlanmıştı.

Irak'ın 17 bin yağmalanmış eseri geri getiriliyor

Times, ABD Adalet Bakanlığı'nın Hobby Lobby'yi dört yıl önce "5.000'den fazla eseri satın alırken gerekli özeni göstermediği için" 3 milyon dolar para cezasına çarptırdığını belirtti. Bu eserlerden bazıları geçen hafta ülkelerine geri döndü. Hükümet davasının ardından şirket, eser alımları konusunda daha güçlü politikalar ve prosedürler uygulamayı kabul etti ve müzenin koleksiyonunu gönüllü olarak gözden geçirdiğinde binlerce şüpheli esere rastladığı bildirildi.

Times, ülkenin çeşitli çatışmalar ve işgallerle boğuştuğu için, Irak'ın otuz yıldır yağma kurbanı olduğunu belirtti. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra 1991'de Irak güçlerinin bazı güney bölgelerinin kontrolünü kaybettiği büyük bir yağma gerçekleşti. Bu yağma uygulamaları, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra da devam etti.

Önümüzdeki haftalarda Irak'a geri dönmesi beklenen bir parça, dünyanın en eski parçalarından olan Mezopotamya'dan Gılgamış destanının yazılı olduğu 3500 yıllık kil tablet parçası. Adalet Bakanlığı, Gılgamış Rüya Tableti adlı tabletin ABD'ye federal yasalara aykırı olarak girdiğini ve daha sonra uluslararası bir müzayede evi tarafından Museum of the Bible'da sergilenmek üzere Hobby Lobby'ye satıldığını söyledi.

Kolluk kuvvetleri tablete 2019'da el koydu ve Times'a göre tablet şu anda Brooklyn'deki federal bir depoda duruyor. Tüm bu iddialara rağmen Hobby Lobby yorum talebine şimdilik yanıt vermedi.

Peki ya siz ABD'ya götürülen 17.000 eser ve bunların tekrardan Irak'a getirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.