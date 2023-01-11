İran, Başörtüsü Giymeyen Kadınları Tespit Etmek İçin Yüz Tanıma Algoritması Kullanıyor

Bugün Wired'ta yayımlanan bir habere göre baskıcı yönetimiyle tanınan İran, başörtüsü takmayan kadınları tespit etmek için yüz tanıma algoritmaları kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde İran'da yer alan bir eğlence parkında başörtüsü takmadan çalışan bir kadının sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılması, büyük yankı bulmuştu. Fotoğrafların ardından İran Hükümeti, eğlence parkını kapattı. İran'ın bu kararı alırken yüz tanıma algoritmalarından yararlandığı iddia ediliyor.

Başörtüsüz Fotoğrafı Olanlar Tutuklanıyor

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin başörtüsünü yeterince sıkı takmaması sebebiyle gözaltına alınmasının ardından vefat etmesi, ülke genelinde büyük protestolara yol açmıştı. 19 bin tutuklama 500'den fazla ölümün yaşandığı protestolar yavaş yavaş dinerken İran polisinden ardı ardına tutuklamalar geldi.

Daha önce herhangi bir ahlak polisiyle karşılaşmamış olan kadınlar dahi kılık-kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle tutuklanmaya başladı. İddiaya göre İran, başörtüsü takmayan kadınları güvenlik kameraları ve sosyal medya, televizyonlar gibi haber kaynaklarından topladığı görüntülerle tespit ediyor.

Wired'ta yer alan habere göre başörtüsü takmayanları bir yüz tanıma algoritması yardımıyla tespit eden İran Hükümeti, birkaç gün içerisinde kadınların evine baskın yapıyor ve tutukluyor.

Oxford Üniversitesi'nde İran'da ifade özgürlüğü konu başlıklı bir araştırma çalışmasına göre İran Hükümeti, 2015 yılından beri kurallara uymayan ve hükümete muhalif görüşlere sahip olan kişileri tespit etmek için oluşturduğu ulusal kimlik veritabanını aktif bir şekilde kullanıyor.