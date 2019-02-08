İran, Bin Kilometre Menzilli Füzesini Tanıttı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bin kilometre menzilli karadan karaya atılan balistik füze üretti.

İran haber ajansı IRNA 'nın aktardığına göre, İranlı mühendisler tarafından üretilen karadan karaya bin kilometre menzilli yeni balistik füzesini görücüye çıktı.

Dezful adı verilen balistik füze, İran’ın yeraltı fabrikasında üretildi. Tanıtım töreninde konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi, Batı ülkelerine gözdağı verdi.

“Yerin altında füze üreten bu fabrikayı tanıtmamız Batılıların yaygarasına bir cevaptır” diyen Caferi, şöyle konuştu:

“Yaptırım ve tehditlerle bizi sınırlayacaklarını ve yüksek hedeflerimizden döndüreceklerini zannediyorlar. İran'ın savunma kapasitesi hiçbir şekilde müzakereye açık değildir"

Avrupalıların, İran'ın savunma kapasitesine ilgili yaptırım ve sınırlamalar getirmek istediğini belirten Caferi, "Savunma gücümüzü iftiharla yükselttik ve hiçbir şeyden endişemiz yok. İran tüm tehditlere rağmen savunma alanında kendi yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dezful, 700 kilometre menzilli Zülkifar füzesinden 300 kilometre daha fazla menzile sahip.

İran, geçtiğimiz günlerde Huveyze isimli havadan karaya uzun menzilli seyir füzesini tanıtmıştı. Yine İranlı mühendisler tarafından geliştirilen füzenin en az 1350 kilometre menzilli olduğu belirtilmişti.